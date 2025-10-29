Combate la hipertensión con esta infusión natural: esta es la cantidad exacta que debes ingerir al día

Suscríbete a nuestros canales

La mala alimentación es una de las causas más comunes por la cual el organismo se desequilibra, por ejemplo, el exceso de sal es uno de los factores que influye negativamente en el cuerpo, debido a que el cuerpo retiene líquidos y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo, el consumo de bebidas alcohólicas en exceso también genera descontrol en el nivel de presión arterial.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para regular el nivel de presión arterial, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, tal es el caso de la infusión de flor de Jamaica.

Según la información divulgada por el doctor Velle a través de su cana de Youtube, el té de flor de Jamaica limpia las arterias, al tiempo que sus propiedades vitamínicas y antioxidantes equilibran todos los sistemas del organismo.

¿Cómo debes ingerir la infusión de flor de Jamaica?

Lo más recomendable es que la persona ingiera una taza de flor de Jamaica sin azúcar en ayuna, durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si el descontrol en el nivel de presión arterial es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar la hipertensión la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

