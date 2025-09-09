“Congelar” el cáncer: cómo una molécula clave puede frenar la expansión del glioblastoma

Suscríbete a nuestros canales

Las células cancerosas son células del cuerpo que han perdido el control normal de su crecimiento y división. A diferencia de las células sanas, que cumplen funciones específicas y se renuevan de manera ordenada, las células cancerosas se multiplican de forma descontrolada, formando masas llamadas tumores. Estas células pueden invadir tejidos cercanos y, en algunos casos, viajar a otras partes del cuerpo a través de la sangre o el sistema linfático, proceso conocido como metástasis.

El origen del cáncer suele estar en mutaciones del ADN, es decir, cambios en la información genética de la célula. Estas mutaciones pueden ser provocadas por diversos factores: exposición excesiva al sol, consumo de tabaco y alcohol, sustancias químicas, radiación, infecciones virales o predisposición hereditaria.

Aunque el organismo posee mecanismos para reparar daños en el ADN, a veces estos fallan. Cuando se acumulan errores, las células dejan de funcionar correctamente y pueden transformarse en cancerosas.

Foto: Freepik

“Reprogramación” de las células malignas

Según investigaciones de la Universidad de Cambridge, se ha descubierto una manera prometedora de detener la propagación de las células cancerosas en el cerebro.

Normalmente, estas células son muy agresivas porque pueden cambiar de forma y adaptarse para crecer y expandirse rápidamente. Sin embargo, el estudio reveló que es posible “reprogramarlas” para que dejen de comportarse como células dañinas y se vuelvan más estables y menos peligrosas.

Los científicos encontraron que, en lugar de destruir directamente las células cancerosas, se les puede enviar señales que las hagan comportarse más como células normales. Es como si se les recordara cuál era su función original en el cuerpo, reduciendo así su capacidad de multiplicarse y extenderse a otras zonas del cerebro.

Esta estrategia es diferente a los tratamientos tradicionales, como la quimioterapia o la radiación, que atacan las células y también dañan a las sanas. Este hallazgo abre la posibilidad de crear terapias más específicas y menos agresivas para los pacientes.

En lugar de solo combatir el tumor con métodos muy fuertes, se podría ayudar a que las propias células cancerosas cambien su rumbo y dejen de poner en riesgo al cerebro.

Aunque todavía falta mucho para que este enfoque llegue a los hospitales, los resultados son muy esperanzadores. Significa que, en el futuro, las personas con cáncer cerebral podrían tener opciones de tratamiento más efectivas y con menos efectos secundarios.

