Cuando los colores se vuelven un misterio: esto dicen los expertos sobre los síntomas precoces del daltonismo

El daltonismo es una alteración visual que afecta la percepción de los colores. Las personas que lo padecen no pueden distinguir ciertos colores con claridad, siendo los más comunes los problemas para diferenciar el rojo y el verde, aunque también existen casos que afectan el azul y el amarillo.

Esta condición se produce principalmente por una anomalía en los conos de la retina, que son las células responsables de detectar la luz y los colores. En condiciones normales, existen tres tipos de conos, cada uno sensible a un rango específico de colores: rojo, verde o azul.

Cuando uno o más de estos conos no funcionan correctamente, la información que llega al cerebro se interpreta de manera distinta, generando confusión entre ciertos tonos. El daltonismo suele ser hereditario y más frecuente en hombres, aunque también puede aparecer por enfermedades o daños en los ojos o el sistema nervioso.

Foto: Freepik

Sintomas precoz del daltonismo

El blog español de salud Ribera asegura que esta condición afecta aproximadamente al 8% de los hombres y al 0,5% de las mujeres en todo el mundo, siendo más común en hombres debido a su relación con el cromosoma X.

Sus síntomas suelen manifestarse en la infancia, cuando los niños comienzan a aprender los colores. Las señales más comunes incluyen:

Dificultad para diferenciar entre colores específicos, como el rojo y el verde o el azul y el amarillo.

Confusión en entornos donde los colores son clave, como mapas, gráficos o señalizaciones.

Dependencia de otros elementos visuales, como formas o textos, para identificar información.

Es importante destacar que muchas personas con daltonismo no son conscientes de su condición debido a la adaptación visual que desarrollan con el tiempo.

Tratamiento

Actualmente, no existe una cura para el daltonismo hereditario, ya que es una alteración genética. Sin embargo, existen herramientas y adaptaciones que pueden mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen:

- Lentes especiales: diseñados para mejorar la percepción de algunos colores, ayudando a distinguir tonalidades similares.

- Aplicaciones móviles: herramientas que permiten identificar colores mediante la cámara del dispositivo.

- Adaptaciones en la señalética: implementación de sistemas como ColorADD, un lenguaje visual universal que utiliza símbolos para representar colores, facilitando la comprensión en entornos públicos.

Aunque estas soluciones no curan el daltonismo, contribuyen a una mayor inclusión y accesibilidad para las personas afectadas.

