¿De pronto tienes una sensación de saciedad rápida al comer? La Clínica Mayo de EE.UU. alerta que puede ser el aviso para la llegada de este tipo de cáncer

Sentirse saciedad, es decir que estás lleno tras ingerir muy poca comida, es un signo que puede estar asociado con una enfermedad en la mujer. Hablamos del cáncer en unos órganos del tamaño de una almendra. ¿Qué tipo de cáncer puede estar avisando? Te explicamos lo que comparte la Clínica Mayo.

Cáncer de ovarios

El cáncer de ovario es una enfermedad que se origina por el crecimiento descontrolado de células en los ovarios, multiplicándose rápidamente hasta invadir y destruir tejidos sanos.

A pesar de que su tratamiento suele involucrar cirugía y quimioterapia, la detección temprana es crucial, y ciertos síntomas, a menudo confundidos con otras afecciones, merecen especial atención.

Uno de los desafíos del cáncer de ovario es que en sus etapas iniciales puede no presentar síntomas notorios, o estos son vagos y se atribuyen a dolencias comunes.

Por ello, la sensación de saciedad rápida al comer, junto con la hinchazón o inflamación abdominal, la molestia en la zona pélvica y los cambios en los hábitos intestinales, debe ser una señal de alerta para consultar al médico.

Factores de Riesgo Clave

La edad avanzada es el factor de riesgo más común, diagnosticándose la enfermedad con mayor frecuencia en mujeres mayores. No obstante, existen otros factores relevantes que aumentan la susceptibilidad, tales como:

Las alteraciones genéticas hereditarias,

El sobrepeso u obesidad,

La endometriosis,

La terapia de reemplazo hormonal postmenopáusica

Si se tienen antecedentes familiares de cáncer de ovario o mama, es fundamental conversar con un profesional de la salud.

Nuevamente, la sensación de saciedad rápida al comer es un síntoma de alerta. Por sí sólo no es conclusivo, pero forma parte del conjunto de señales que pueden indicar un posible tumor ovárico.

En ese sentido, es vital que las mujeres estén atentas a esta y otras molestias persistentes. Conocer los factores de riesgo y buscar asesoramiento médico son pasos cruciales para reducir el riesgo y promover una detección oportuna de esta enfermedad.

