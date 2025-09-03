Dolor de cabeza acompañado de náuseas: El origen apunta al estómago

Suscríbete a nuestros canales

Estudios recientes demuestran que las personas que sufren de migrañas con frecuencia tienen una mayor probabilidad de presentar trastornos digestivos. De acuerdo con la doctora María de las Heras, neuróloga de la Clínica Universidad de Navarra, "la migraña y las enfermedades digestivas se asocian de manera muy frecuente".

Es por ello que, síntomas como el reflujo, la diarrea crónica, el estreñimiento y las náuseas son notablemente más comunes en pacientes con migraña en comparación con la población general.

Esta correlación no parece ser una coincidencia. Afecciones digestivas como el síndrome del colon irritable (SCI) y la enfermedad celíaca, muestran un vínculo estadísticamente significativo con las migrañas. La doctora de las Heras explica que "hay una conexión profunda entre el sistema nervioso central, el cerebro, y el intestino".

Esto revela una conexión profunda y bidireccional entre el cerebro y el sistema digestivo. De hecho, para algunos pacientes, el tratamiento adecuado de su condición gastrointestinal ha resultado en una notable reducción en la frecuencia e intensidad de sus ataques de migraña.

Claro está, los expertos coinciden en que se necesita más investigación para comprender completamente los mecanismos detrás de esta conexión. Es por ello que, es crucial que los pacientes comuniquen a su médico todos los síntomas que experimentan, tanto neurológicos como digestivos.

Al respecto, la doctora de las Heras subraya que un enfoque de tratamiento integral es fundamental, "se debe preguntar a los pacientes con migraña por síntomas digestivos".

A menudo, el manejo eficaz del ataque de migraña puede aliviar simultáneamente las náuseas, los vómitos o la diarrea asociados. Incluso, el médico puede optar por medicamentos que no se administran por vía oral, como aerosoles nasales o inyecciones, para asegurar su efectividad.

A tener en cuenta, es importante tener precaución con algunos analgésicos comunes de venta libre, como la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno sódico, ya que pueden irritar el estómago y exacerbar las náuseas en personas sensibles.

La próxima vez que una migraña ataque, presta atención a cómo se comporta tu sistema digestivo. Podría ser una pieza clave para entender y manejar mejor esta compleja condición.

