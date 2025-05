Envejecer nunca fue tan fácil: desafía el tiempo con estos hábitos

Suscríbete a nuestros canales

Envejecer es un proceso de la vida que no se puede posponer ni detener, pero lo que sí se puede hacer es aprender a llevarlo. Cada etapas de la vida presenta sus pros y sus contras, y entrar en la tercera edad no es la excepción.

Llega a esta etapa significa una cantidad de cambios en tu cuerpo, que sin aún quererlo vivimos y padecemos. Son indetenibles pero sí controlables.

Con simples hábitos podremos lograr tener una envejecimiento digno y, lo más importante, sintiéndonos bien y muy felices. Simplemente pequeños cambios en nuestras rutinas diarias harán que llevemos de mejor manera esta etapa de la vida.

Estos hábitos no solo te harán sentir bien por dentro, sino que también lucirás muy bien por fuera. Tu organismo presentará un cambio interno que se reflejará en tu apariencia, y por ende, en tu actitud.

Envejecer con gracia

Ejercicios

Para nadie es un secreto que mantener nuestro cuerpo activo conlleva a un sin fin de beneficios, pero siempre los hemos asociado con los cambios físicos. Hacer ejercicios mantendrá nuestro cuerpo y musculatura sana, además de mejorar nuestra circulación sanguínea. Pero como si fuera poco, el permanecer activos físicamente, ayudará a nuestro cerebro en su memoria, oxigenación y nos hará más activos neuronalmente.

Vitaminas

La vitamina D es esencial cuando entramos en la etapa de la tercera edad, ya que con ella mantendremos nuestros huesos sanos. Igualmente, esta vitamina es la encargada de hacernos sentir bien y felices. Obtenerlo es muy fácil, simplemente con darnos un buen baño de rayos solares al día, será suficiente para una dosis diaria. Si queremos reforzarlo, con consumir alimentos como huevos, y pescados, será suficiente.

Descanso

Descansar y dormir bien es esencial para nuestro organismo. Esto se debe a que durante las horas de sueño es el momento en que nuestro cuerpo se regenera, en células y energías, haciendo de este momento primordial para una buena salud. Es también el momento en que el colágeno se restaura. Quien no duerme no está sano. Por ello, el tener nuestras horas de sueño, ya sean 6 u 8, bastará para evitar los episodios de ansiedad, estrés y hambre emocional.

Positivismo

Por último, pero no menos importante, mantenernos positivos y con una mentalidad feliz nos beneficia. Según estudios de el Journal of the American Medical Associaciation, demostró que “las personas mayores que pensaban que envejecer significa hacerse más sabios y dichosos tuvieron 40% más posibilidades de curarse de algún padecimiento, contra aquellos que solo pensaban que envejecer era solo una desgracia.

