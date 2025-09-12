Harvard contra el VPH: descubre el innovador análisis de sangre que abre una esperanza a la prevención del cáncer

Suscríbete a nuestros canales

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo. Existen más de 100 tipos de VPH, de los cuales algunos se consideran de alto riesgo porque pueden provocar cambios celulares que favorecen el desarrollo de cáncer.

Aunque suele asociarse principalmente con cáncer de cuello uterino, también está implicado en otros tipos de tumores. En los últimos años, se ha reconocido su papel en el cáncer de cabeza y cuello, especialmente en la región orofaríngea (amígdalas y base de la lengua).

La transmisión ocurre principalmente por contacto sexual oral, y las cepas más frecuentes relacionadas con este tipo de cáncer son el VPH-16 y el VPH-18. A diferencia de los casos vinculados al tabaco o al alcohol, los tumores asociados al VPH suelen diagnosticarse en personas más jóvenes y responden mejor a los tratamientos, aunque la prevención sigue siendo fundamental.

Foto: harvard.edu

¿Detectar el cáncer con anticipación?

Investigadores de Harvard y Mass General Brigham desarrollaron una prueba de sangre llamada HPV-DeepSeek que puede detectar cánceres de cabeza y cuello asociados al virus del papiloma humano (HPV) antes de que aparezcan síntomas.

El estudio ha determinado que el HPV causa alrededor del 70 % de los cánceres de cabeza y cuello en EE.UU. En la actualidad no existe un test de rutina para detectar estos cánceres temprano, como sí lo hay para algunos cánceres cervi-uterinos que también están relacionados con HPV.

Debido a esto, el HPV-DeepSeek usa secuenciación del genoma completo para buscar fragmentos minúsculos de ADN del HPV que se han desprendido del tumor y circulan en la sangre.

¿Cuán temprano?

Pudieron detectar señales del cáncer hasta 10 años antes del diagnóstico clínico, es decir, incluso cuando la persona estaba completamente sin síntomas.

En el estudio, con muestras antiguas, se detectó ADN tumoral de HPV en 22 de 28 personas que luego desarrollaron cáncer, mientras que en las personas sanas ninguna tuvo resultado positivo.

Usando técnicas de machine learning mejoradas, consiguieron identificar correctamente 27 de los 28 casos, incluidos algunos con muestras tomadas muchos años antes del diagnóstico.

Detectar el cáncer tan pronto significa que el tratamiento puede empezar antes, lo que suele requerir menos intervenciones agresivas. También mejora la probabilidad de éxito del tratamiento y puede reducir efectos secundarios de largo plazo.

