Histerectomía sin cortes visibles: conoce el método menos invasivo que transforma la recuperación femenina

Se recomienda a mujeres que ya no desean tener hijos o cuya calidad de vida se ve gravemente afectada por la enfermedad

Por Mónica Silva Cárdenas
Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 10:00 pm
Foto: Freepik

La histerectomía es una intervención quirúrgica donde se extrae el útero de una mujer, de manera parcial o total, dependiendo del caso. Es uno de los procedimientos ginecológicos más frecuentes y puede realizarse por diferentes vías: abdominal, vaginal o laparoscópica. Esta cirugía implica que la paciente ya no podrá menstruar ni quedar embarazada.

 

Este tipo de procedimiento se indica principalmente a mujeres con problemas de salud que no responden a otros tratamientos. Entre las causas más comunes se encuentran los miomas uterinos grandes o sintomáticos, el sangrado uterino anormal persistente, la endometriosis severa, el prolapso uterino, así como ciertos tipos de cáncer en el útero, cuello uterino u ovarios. También puede considerarse en casos de dolor pélvico crónico asociado al útero.

Foto: Freepik

Cirugía mínimamente invasiva

Esta operación para extirpar el útero se emplea para tratar distintas afecciones ginecológicas como fibromas, periodos muy dolorosos o ciertos tipos de cáncer.

 

La doctora Megan Wasson, cirujana ginecológica especializada en intervenciones mínimamente invasivas, explica que este tipo de cirugía suele permitir una recuperación más rápida, menos dolor y estancias hospitalarias más cortas comparadas con la cirugía abierta tradicional.

 

Algunos enfoques que se usan son:

  • Histerectomía vaginal: la más “mínima”, pues no requiere incisiones en el abdomen.
  • Laparoscópica: se hace a través de pequeñas incisiones usando instrumentos especiales.
  • En casos de cancer, o cuando los fibromas son muy grandes, puede requerirse una cirugía abierta más extensa (llamada laparotomía).

 

"Cualquier abordaje mínimamente invasivo, ya sea vaginal, laparoscópico o robótico, se asociará con una recuperación muy rápida. En la gran mayoría de los casos, las pacientes pueden salir del hospital el mismo día", explica la Dra. Wasson.

 

Además, Wasson enfatiza que cada persona debe evaluar junto con su equipo médico qué tipo de cirugía es la más adecuada, ya que no todos los casos son iguales.

 

