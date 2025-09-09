La sueroterapia carece de respaldo científico, advierte Robert H. Shmerling de Harvard Health Publishing

Suscríbete a nuestros canales

La sueroterapia es un tratamiento a base de sueros específicos que se aplican de forma intravenosa, con la promesa de mejorar el bienestar y aspecto físico del paciente.

Actualmente, se presenta como una vía expedita para una variedad de propósitos, incluyendo aumentar la energía, mejorar la piel y apoyar el sistema inmunológico. Pero ¿Realmente es efectiva? Atento a lo que sigue.

¿Cómo funciona la sueroterapia?

El procedimiento es sencillo. Se realiza una evaluación médica y se determina el tipo de suero. Posteriormente, se administra el contenido de una bolsa con diversas sustancias como vitaminas, minerales, antioxidantes, aminoácidos o medicamentos naturales.

Beneficios atribuidos a la sueroterapia

En general, el tratamiento con sueroterapia promete mejorar la capacidad y estado de los órganos. Esto a su vez impacta positivamente en la apariencia de la piel, ya que detoxifica el cuerpo y favorece la digestión. Otros beneficios son:

Mejora el sistema inmune. Los sueros están llenos de antioxidantes y nutrientes que ayudan a combatir los radicales libres y reducen la inflamación.

Una combinación de vitaminas B, vitamina C y minerales como el magnesio y el calcio, promueven la producción de energía en el cuerpo. Genera una rápida recuperación. Los deportistas y atletas a menudo recurren a la sueroterapia para reducir la inflamación muscular y acelerar su recuperación después de una actividad física intensa.

Ahora bien, esta tendencia, conocida en muchos países bajo la figura de "barras de goteo", representa un riesgo para los pacientes, según la opinión del reumatólogo Robert H. Shmerling, editor sénior de facultad en “Harvard Health Publishing”. Aunque admite que las complicaciones son raras, señala que una vía intravenosa es un procedimiento invasivo que conlleva el riesgo de infección o inflamación de la vena. Riesgo que, en sus palabras, no vale la pena si el tratamiento no es necesario ni útil.

Al respecto enfatiza, que sin una necesidad médica ni la recomendación de un doctor, estos servicios podrían estar más enfocados en generar ingresos que en ofrecer un beneficio real para la salud.

