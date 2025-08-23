Lo último sobre el Alzheimer: científicos descubren sustancia clave para detectar la enfermedad a edad temprana

Suscríbete a nuestros canales

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que no afecta a todas las personas por igual, ya que su aparición depende de una combinación de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida.

Algunas personas tienen predisposición hereditaria, especialmente si existen antecedentes familiares de la enfermedad. Sin embargo, no todos los que poseen estos genes la desarrollan.

También influyen factores relacionados con la salud general como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión o el colesterol alto pueden aumentar el riesgo, mientras que una vida activa, tanto física como mental, puede ayudar a retrasar o prevenir los síntomas.

La alimentación equilibrada, el ejercicio regular y la estimulación cognitiva fortalecen las conexiones cerebrales, ofreciendo cierta protección. Además, el nivel educativo y la interacción social parecen jugar un papel importante.

Detectarla a tiempo

En la reciente Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer (AAIC), celebrada el 30 de julio, se presentaron los resultados de seguimiento a cuatro años del tratamiento con lecanemab, un anticuerpo monoclonal diseñado para frenar el avance del Alzheimer en sus fases iniciales.

Según la neurorradióloga Emer MacSweeney, más de la mitad de los pacientes tratados en fases tempranas experimentaron mejoras en la capacidad de pensar y en las actividades cotidianas, y muchas de estas personas mantuvo esa mejoría o no presentó nuevos deterioros tras cuatro años.

Este avance demuestra la importancia de actuar antes de que comiencen los síntomas, ya que es posible que el tratamiento funcione mejor en fases más tempranas, ya que muchas personas no muestran señales durante 7 a 10 años antes de empezar a decaer físicamente o mentalmente.

Los investigadores están integrando el diagnóstico temprano, como análisis de sangre sencillos para detectar la enfermedad y su estadio, con factores genéticos. Esto permite personalizar el tratamiento según el perfil de cada persona, una estrategia similar a cómo se abordan algunos tipos de cáncer.

Los resultados destacan que un grupo con dos copias del gen APOE4, conocido como “el gen del Alzheimer”, tiene un mayor riesgo de sufrir efectos adversos graves con estos medicamentos, por lo que las autoridades restringen su uso en ese grupo.

Este nuevo enfoque de medicina personalizada abre una esperanza realista para ralentizar el Alzheimer en sus primeras fases y adaptar mejor los tratamientos a cada persona.

