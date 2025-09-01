¡Peligro de deshidratación! Conoce la enfermedad que provoca un desequilibrio de los líquidos del cuerpo: orinarás como las cataratas del Niágara

Suscríbete a nuestros canales

Los líquidos del cuerpo son las sustancias acuosas que circulan y se distribuyen en nuestro organismo, esenciales para mantener la vida y el correcto funcionamiento de cada célula. Se dividen en líquidos intracelulares, que se encuentran dentro de las células, y extracelulares, que incluyen la sangre, la linfa y el líquido intersticial que rodea los tejidos.

Su principal componente es el agua, pero también contienen electrolitos, nutrientes, hormonas y desechos metabólicos.

Estos líquidos cumplen funciones vitales como transportar oxígeno y nutrientes a las células, eliminar productos de desecho, regular la temperatura corporal, lubricar articulaciones y tejidos, y permitir reacciones químicas indispensables para la energía y la vida. Además, mantienen el equilibrio hídrico y electrolítico, fundamental para la estabilidad del organismo.

La adecuada hidratación y el balance de estos líquidos son clave para la salud, ya que incluso pequeñas alteraciones pueden afectar órganos como el corazón, los riñones o el cerebro.

Desequilibrio de líquidos en el cuerpo

Tu organismo podría sufrir un desequilibrio en los líquidos del cuerpo causado por la enfermedad, poco común, llamada diabetes insípida. Esto sucede porque el organismo no regula bien cuánta agua retiene o elimina.

Normalmente, una hormona llamada vasopresina (ADH) ayuda a que los riñones devuelvan gran parte del líquido filtrado al torrente sanguíneo. En la diabetes insípida, o bien el cuerpo produce muy poca ADH, o los riñones no responden adecuadamente a ella.

Esta falta de regulación hace que se produzca una gran cantidad de orina muy diluida. Las personas pueden llegar a orinar hasta 19 litros por día, cuando lo normal es entre 1 y 3 litros. Esto también provoca una sed intensa, incluso después de beber agua.

Tipos de diabetes insípida según su causa

Central : se debe a daño en áreas del cerebro como el hipotálamo o glándula pituitaria, a causa de tumores, cirugías o lesiones.

: se debe a daño en áreas del cerebro como el hipotálamo o glándula pituitaria, a causa de tumores, cirugías o lesiones. Nefrogénica: los riñones no responden a la ADH, lo cual puede deberse a problemas genéticos, ciertos medicamentos o altos niveles de calcio o bajos de potasio.

La enfermedad no tiene cura, pero existen tratamientos que ayudan a controlar los síntomas como reemplazar la hormona si hace falta o modificar la alimentación según el tipo.

