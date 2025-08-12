¿Te cuesta Dios y su ayuda poder dormir? Expertos recomiendan la dieta milagrosa para recuperar el sueño en un solo día

Suscríbete a nuestros canales

Los problemas para dormir se pueden presentar a cualquier edad y por distintas causas como enfermedades, cambios en el horario, uso de algunos medicamentos y drogas, y hasta por genética. Incluso, algunas personas ven afectada la calidad del sueño gracias a mantener una mala alimentación.

¿Por qué se presentan problemas para dormir?

Según refiere la Inteligencia Artificial, el insomnio puede deberse a una variedad de factores que incluyen estrés, ansiedad, problemas de salud mental, malos hábitos de sueño, consumo de sustancias como cafeína o alcohol, y ciertas condiciones médicas.

A veces, se desconoce la causa exacta de los problemas para dormir, por lo que se recomienda buscar ayuda de un profesional de la salud para que evalúe y oriente, y no seguir poniendo en riesgo la salud, pues la falta de sueño puede tener graves consecuencias para la salud física y mental.

Una recomendación científica que te ayudará a conciliar el sueño de manera efectiva consiste en realizar un cambio en la dieta. Comparte MSN que, “un nuevo estudio sugiere que comer la cantidad diaria de fruta durante el día puede derivar en un -cambio significativo- contra el insomnio en tan solo 24 horas”.

El estudio publicado en la revista Sleep Helth, demostró que pasar de no ingerir frutas a incorporar cinco tazas de fruta al día puede inducir un sueño profundo por la noche.

“Las modificaciones en la alimentación podrían ser un enfoque nuevo, natural y asequible para lograr un mejor descanso”, aseguró la Dra. Esra Tasali, coautora del estudio en el que los investigadores descubrieron que la dieta de cada día estaba asociada a diferencias significativas en el descanso de la noche sucesiva.

En conclusión, quienes comían más frutas y verduras durante el día lograban un descanso más profundo e ininterrumpido por la noche. “Los expertos también notaron que aquellos participantes que ingerían carbohidratos más saludables, como cereales integrales, también parecían dormir mejor”.

En tal sentido, los expertos recomiendan seguir una alimentación rica en carbohidratos completos, frutas y verduras, pues ayudan a conciliar el sueño, dormir mejor y, por tanto, lograr un descanso saludable a largo plazo.

