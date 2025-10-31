Torta de chocolate con cinco ingredientes económicos: prepárala fácil y rápido

Suscríbete a nuestros canales

El chocolate es un alimento rico en vitaminas que aporta múltiples beneficios al organismo, ya que, es derivado del cacao, por ello, es uno de los sabores de tortas más consumidos en el mundo.

De acuerdo a la información reseñada por Medical news today, el chocolate aporta energía al cuerpo, disminuye el colesterol malo, previene el deterioro cognitivo y optimiza el funcionamiento de la memoria.

Guía para preparar una torta de chocolate

Ingredientes

5 cucharadas de miel.

4 huevos.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

300 g de cacao en polvo.

350 g de fécula de maíz (maicena).

Preparación

Vierte los huevos y el cacao en polvo en un recipiente. Mezcla los ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Añade la fécula de maíz a la mezcla y bate durante tres minutos. Agrega la esencia de vainilla a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad. Añade la miel a la mezcla y bate todos los ingredientes durante cinco minutos. Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 35 minutos a 180ºF. Retira la torta de chocolate del horno y déjala enfriar. Decora la torta a tu gusto. Pica y consume.

En definitiva, la torta de chocolate es una buena alternativa para la merienda cotidiana, dado que, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados. Además, el proceso de preparación es fácil y rápido.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube