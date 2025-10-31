¿Se entumecen tus manos?: entérate cuál es la posible causa y cómo tratarlo de forma eficaz

Suscríbete a nuestros canales

Si se entumecen tus manos en cualquier momento del día no lo tomes a la ligera, esa sensación de hormigueo puede estar relacionado con alguna enfermedad que afecta los nervios. Según los expertos de la Clínica Mayo el entumecimiento por sí solo no suele asociarse a trastornos peligrosos, como accidentes cerebrovasculares o tumores.

No obstante, es esencial prestar atención a otros síntomas que puedan acompañarlo y así poder diagnosticar qué lo causa.

¿Por qué se entumecen tus manos?

Esa sensación que se suele presentar en forma de cosquilleo leve o como pérdida de sensibilidad en las manos y en los dedos, y que resulta incómoda, puede deberse a la comprensión de nervios, como en el caso del síndrome del túnel carpiano o túnel cubital, o a problemas de circulación, refiere la Inteligencia Artificial.

Pero, también se asocia con enfermedades como diabetes, esclerosis múltiple, hipotiroidismo, y factores como estrés crónico, uso excesivo de ciertas herramientas o posturas, e incluso, puede ser un efecto secundario de algún medicamento.

Es decir, las causas pueden ser muy variadas, por lo que es clave estar atento al momento en el que ocurre, la frecuencia con la que se presenta, la duración y de qué otros síntomas lo acompañan.

¡No lo ignores!

Si se entumecen tus manos debes prestar atención a qué otras señales pueden presentarse, pues puede estar relacionado con altos niveles de colesterol y triglicéridos. ¿La razón? Cuando estos valores están elevados se acumulan placas en las arterias y esto provoca problemas de circulación, y, en consecuencia, dicho hormigueo en las manos.

Para contrarrestarlo, prepara un remedio casero que ayude a limpiarte por dentro. ¿Qué necesitas? Una manzana verde, tres cucharadas de avena, una cucharada de canela, el jugo de un limón y un litro de agua.

Una vez tengas todos los ingredientes a mano, lava y corta la manzana, pon todos los ingredientes en la licuadora, licúa un minuto, y luego cuela y toma en ayudas durante siete días.

Esto ayudará a limpiar las arterias, depurar el organismo y con ello mejorar la circulación sanguínea, combatiendo el entumecimiento.

