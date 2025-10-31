Adiós mal olor y manchas de sudor en la ropa: prepara esta mezcla en casa con solo tres ingredientes a muy bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

Aunque el sudor es un líquido claro producido por las glándulas sudoríparas de la piel, suele provocar manchas e incluso mal olor en la ropa. Esto es el resultado de una combinación de sal, proteínas y las grasas del sudor con los ingredientes de los desodorantes y antitranspirantes, especialmente el aluminio, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Se puede evitar el mal olor y las manchas de sudor de la ropa?

Expertos de Dove, reconocida marca de cosmética y cuidado personal señalan que hay maneras de evitar que las manchas de sudor o el mal olor estropeen tus prendas de vestir.

Una recomendación es aplicar correctamente el desodorante, y para ello es clave que la piel esté seca, por lo se debe esperar entre 1 y 2 minutos después de ducharse. De igual manera, no debe aplicarse demasiado.

Por otra parte, sugieren probar con desodorantes sin aluminio, y hasta optar por otras prendas de vestir como una camiseta debajo de una blusa.

Finalmente, y no menos importante, es esencial lavar la ropa regularmente y lo antes posible porque las manchas y los malos olores se producen en espacios húmedos.

¡En acción!

No te deshagas de tus prendas favoritas que tengan manchas u olor a sudor, apuesta por utilizar una solución casera que ayude a recuperarla.

Por ejemplo, mezcla agua y vinagre a partes iguales, y remoja la mancha. Deja actuar 30 minutos y luego lava como de costumbre. También puedes preparar una pasta con agua tibia y bicarbonato, y la mezcla resultante colocar en la mancha, restregar con un cepillo, dejar actuar 20 minutos y lavar como lo haces regularmente. Estas son opciones que comparte Tu Hogar (https://www.tuhogar.com/es-mx/trucos-y-tips-de-limpieza/ropa/como-quitar-manchas-de-sudor-en-la-ropa-de-color ) .

También puedes mezclar dos cucharadas de jabón lavaplatos quita grasa, un chorrito de agua oxigenada, una cucharada de bicarbonato de sodio y una taza de agua caliente, remover hasta que se integre todo muy bien y se disuelva la totalidad del bicarbonato. Vierte la preparación resultante sobre la mancha, deja actuar entre 10 y 15 minutos, y al transcurrir el tiempo restriega la prenda, lava como de costumbre y seca al sol para mejores resultados.

