¿Hablas solo? Asociado en psicología de la Universidad de Wisconsin advierte cómo este acto potencia tus habilidades cognitivas

Hablar solo es un comportamiento más común de lo que parece y puede tener varias razones. Muchas personas lo hacen para organizar sus pensamientos, concentrarse o tomar decisiones. Al verbalizar lo que piensan, logran aclarar ideas y reducir la confusión mental.

También puede ser una forma de autorregulación emocional: al hablar en voz alta, la persona se calma, se motiva o se consuela. En algunos casos, hablar solo ayuda a mejorar la memoria y el aprendizaje, ya que repetir información refuerza su retención. Los niños, por ejemplo, lo hacen naturalmente mientras juegan o aprenden, y en los adultos puede mantenerse como un hábito útil.

Sin embargo, si el hablar solo está acompañado de respuestas a voces inexistentes o causa malestar, podría ser señal de un trastorno psicológico que requiere atención.

Foto: Freepik

¿Qué significa hablar solo?

Para el profesor Gary Lupyan de la Universidad de Wisconsin, hablar solo en voz alta no es un signo de enfermedad mental, sino que puede tener efectos muy beneficiosos para el funcionamiento cognitivo.

Lupyan explica que verbalizar los pensamientos activa regiones cerebrales visuales y ayuda a identificar objetos más rápidamente. En uno de sus estudios, los participantes que nombraban en voz alta los objetos de una pantalla los localizaban con mayor rapidez que aquellos que permanecían en silencio.

La propuesta es que al decir lo que vemos o lo que hacemos, se refuerza el contenido visual con un “etiquetado” lingüístico; ese lenguaje verbal le dice al cerebro: “fíjate en esto”, y de esa manera mejora la atención, la memoria y el procesamiento.

Así, hablar solo se convierte en una herramienta de autodiálogo que ayuda a organizar el pensamiento, planificar tareas, resolver problemas y reforzar la memoria.

