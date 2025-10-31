Majarete de coco: con solo cuatro ingredientes puedes obtener un espectacular postre tradicional venezolano

Suscríbete a nuestros canales

El majarete es un delicioso postre tradicional de América Latina, especialmente popular en países del Caribe como República Dominicana, Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Su textura cremosa y su sabor suave a maíz y coco lo convierten en una preparación muy apreciada tanto por niños como por adultos.

Aunque existen variaciones regionales, el majarete se caracteriza por ser un dulce sencillo, casero y lleno de historia, que refleja la fusión cultural entre los ingredientes indígenas, africanos y europeos.

Su origen se remonta a la época colonial. Se cree que nació en las haciendas cañeras del Caribe, donde los esclavos africanos y los campesinos locales preparaban postres con productos accesibles, como el maíz, la leche de coco y el azúcar.

Estos ingredientes eran abundantes en la región tropical y no requerían técnicas de conservación complicadas. Con el tiempo, la receta se fue adaptando en cada país: en algunos lugares se elabora con maíz tierno recién molido, en otros se usa harina de maíz precocida o fécula para lograr una textura más fina.

A pesar de las muchas versiones, este postre conserva su esencia como símbolo de tradición familiar y cocina criolla. Es común prepararlo cuando las familias se reúnen a compartir recetas heredadas de generación en generación.

Foto: Freepik

Majarete

Ingredientes

2 tazas de leche de coco

1 taza de harina de maíz (no precocida)

½ taza de azúcar

1 cucharadita de canela en polvo

Preparación

- En una olla, mezcla la leche de coco con la harina de maíz, removiendo bien para evitar grumos.

- Añade el azúcar y lleva la mezcla a fuego medio, revolviendo constantemente con una cuchara de madera.

- Cocina hasta que espese y adquiera una textura cremosa, similar a la de un pudín.

- Vierte el majarete en moldes individuales o en una fuente, deja enfriar y espolvorea con canela antes de servir.

¡Buen provecho!

