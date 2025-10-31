Nathaly Toledo: La acupuntura te desconecta de la cotidianidad

Suscríbete a nuestros canales

Inició en la acupuntura como paciente. A la par, empezaba sus estudios en Comunicación Social, y a pesar de su personalidad extrovertida, como ella se describe, estaba en un momento vulnerable ante los retos que tenía en ese momento.

Con 18 años, Nathaly Toledo sentía que la vida se le iba encima, pero encontró en la acupuntura un espacio seguro para expresarse y abrirse a lo que tenía para dar. “Tal fue el cambio desde las primeras sesiones, que sentí gran curiosidad en querer entender cómo es que una aguja en el cuerpo podría cambiarnos tanto la vida” expresa con pasión.

Desde entonces, su preparación en esta práctica milenaria, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, no se ha detenido.

La medicina oriental tiene muchas aristas y, como expone, ha buscado complementar sus técnicas, para brindar la atención personalizada que cada caso que le llega requiere. Y eso, ha sido gracias a lo que ha cosechado en el camino con personas que le han aportado distintos puntos de vista para siempre cuestionar sus métodos y no caer en la panacea.

Z3D: Menciona a las personas que han sido clave en el camino del aprendizaje de la acupuntura y qué te han dejado.

NT: Mi maestro Julio Méndez Bonilla, es sin duda un gran pilar. De él, tomo su inteligencia, astucia y muchas risas. Algo que nutre desde adentro y me deja conocimiento y conciencia de vivir en alegría, de estar despiertos.

También son clave todos mis pacientes. Cada uno ha sido un universo por explorar. Agradezco que hayan abierto su alma para ayudarlos y aprender de ellos. Sin eso, no tendría trayectoria ni experiencia.

Z3D: ¿Cómo entender lo que un paciente experimenta en una sesión de acupuntura?

NT: Así como dice el dicho "cada cabeza es un mundo" tendrías que asistir y vivir la experiencia. Cuando yo lo viví por primera vez, sentí que entraba en otro mundo. La música, el trato del terapeuta, las agujas en el cuerpo, la corriente, el calor a través de la moxa, todo crea un escenario mágico. Diferente de toda cotidianidad. Al poco tiempo de colocarme las agujas es inevitable relajarme y quedarme dormida. Es sabroso, se siente como si te quitarán un peso de encima.

Z3D: ¿Qué tan importante es el autoconocimiento para evolucionar positivamente con las sesiones de acupuntura?

NT: Si vas a terapia desde la negación del problema que tienes, o no permites que el terapeuta te explique lo que sucede en ti como consecuencia de tus hábitos (alimentación, ejercicio, gestión de emociones, etc.), puedes entrar en una especie de bucle. De nada servirán las sesiones de acupuntura, ni que medites, ni el yoga, ni cualquier técnica. El paciente necesita quebrar el ego. Reconocer con humildad el diagnóstico y permitir que otro ser humano le acompañe en el proceso. Esa es la clave de cualquier terapia.

Z3D ¿Qué papel juega la energía en el rumbo que toma cada sesión?

NT: El ser humano es el resultado de una energía hereditaria, una que se crea a través de los alimentos y otra que se crea durante las horas del sueño. Cuando te haces acupuntura, imagina que la suma de esas energías es un saldo que, si está a favor, dará resultados increíbles. Pero, si tienes carencia de ellas, los resultados tardarán en notarse o sencillamente no se verán.

Z3D: ¿Una persona necesita estar enferma para beneficiarse de la acupuntura?

NT: Nuestra cultura latina nos hace acudir a cualquier tipo de medicina cuando ya tenemos la urgencia. La verdad es que esta herramienta sí funciona para recuperar la salud, pero actúa mejor aún para mantener la salud.

Z3D: ¿Cualquier persona puede aprender acupuntura?

NT: Sí. El desafío más grande no es la edad ni la educación previa. Dependerá de la disposición que tenga la persona en quebrar cualquier cantidad de paradigmas que tiene acerca de la salud. Y esto es lo que hace más ruido a quienes ya tienen un conocimiento previo y generan resistencia a una propuesta diferente.

Z3D: ¿Cuáles son los retos de esta profesión?

NT: Por un lado, que las personas acuden a nosotros creyendo que somos magos con varitas mágicas. Y cuando les dices que tienen que tomar agua, dormir temprano, hacer ejercicio, entre otros cambios, se van decepcionados pensando que nosotros somos el genio de la lámpara de Aladino. Por otro lado, es retador crear la conciencia en el paciente de que esto funciona con disciplina y constancia. En un mundo donde te venden que todo es rápido y fácil, es complejo hacer responsable a cada quien de su proceso. Yo suelo darles el ejemplo del gimnasio. ¿Cuántas veces debo entrenar para conseguir resultados? Aparte, cada cuerpo es distinto, y los avances en acupuntura van ligados con hábitos de vida, donde se requiere constancia, disciplina y trabajo en equipo.

Z3D: ¿Ser periodista te da alguna ventaja al momento de conectar con quienes desean conocer de esta y otras técnicas de la Medicina Tradicional China?

NT: Totalmente. Además de todas las herramientas de comunicación asertiva que desarrollamos durante la carrera, me encanta poder tener la capacidad de orientar con pedagogía. Comunicar salud ha sido un gran regalo de la vida.

Z3D: ¿Qué recomiendas a las personas que tienen curiosidad por ser tratados con acupuntura, pero no saben por dónde empezar?

NT: Usar las redes a favor. Buscar perfiles de acupunturistas, indagar trayectorias, y dónde sientas feeling con el terapeuta, ¡Ahí es! Tu terapeuta termina siendo como el psicólogo, o el sacerdote, quien escucha tus secretos. Esa persona en quien depositas confianza para contar eso a quien nadie más te atreves. Si no sientes confianza, ni que estés con el más iluminado, ¡Ahí no es!

Por Martha Rodríguez

Fotos Cortesía

Coordenadas @acupunturan_nathaly / [email protected]

