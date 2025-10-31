Halloween 2025: expertos explican los beneficios de ver películas de terror

Suscríbete a nuestros canales

Las películas de terror son unas de las más vistas por quienes aman la adrenalina, ya que, durante la función suelen liberar estrés gracias a las emociones que la persona experimenta mientras transcurre la trama del film.

En ese sentido, una de las temporadas del año en la cual aumenta la audiencia de las películas de terror es el día de Halloween, especialmente en los Estados Unidos, donde dicha celebración es una de las más importantes del año.

De acuerdo a la información reseñada por los especialistas de Cuídate Plus, la doctora Tania Ruiz, experta en terapia psicológica indica que “el miedo activa una de las partes más primitivas del cerebro, la amígdala, encargada de detectar el peligro. Así, cuando vemos una película de terror, nuestro cuerpo reacciona como si el peligro fuera real, pero nuestra mente sabe que está a salvo. Esa combinación entre adrenalina y seguridad genera una sensación de excitación controlada, que a muchos les resulta placentera. El cerebro está especialmente receptivo a las emociones intensas”.

Top cinco de los films para adelgazar

Las cinco películas de terror que queman más calorías, según el estudio:

1. El resplandor: 184 calorías.

2. Mandíbulas: 161 calorías.

3. El Exorcista: 158 calorías.

4. Alien: 152 calorías.

5. Saw: 133 calorías.

En definitiva, ver películas de terror constantemente es beneficioso para optimizar el funcionamiento del sistema nerviosos y cognitivo, más aun cuando la persona tienen un estilo de vida ajetreado.

