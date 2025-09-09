Terapia de confort: Harvard asegura que este sencillo acto aliviará tu dolor de espalda en minutos

Suscríbete a nuestros canales

El dolor de espalda es uno de los problemas de salud más comunes y puede tener múltiples causas. La columna vertebral soporta gran parte del peso del cuerpo y, cuando se sobrecarga o se utiliza de manera incorrecta, aparece la molestia.

Una de las razones más frecuentes es la mala postura, especialmente al pasar muchas horas sentado frente a una computadora o al usar el teléfono móvil. También influye el sedentarismo, ya que la falta de ejercicio debilita los músculos que sostienen la espalda.

Otro factor es el sobreesfuerzo físico, como levantar objetos pesados de forma inadecuada. Además, el estrés y la tensión emocional pueden provocar contracturas musculares.

Con la edad, el desgaste natural de las articulaciones y discos intervertebrales también contribuye al dolor. En la mayoría de los casos, mejorar la postura, mantenerse activo y fortalecer la musculatura ayuda a prevenir y aliviar este problema tan frecuente.

Foto: Freepik

Música para el dolor de espalda

Un estudio reciente de la Universidad de Harvard encontró que cuando pacientes con dolor de espalda en urgencias escuchaban música durante diez minutos, se sentían menos ansiosos y, como resultado, experimentaban menos molestias. Esto, por la sencilla razón de que escuchar música reduce la ansiedad.

“Hay muchas razones por las que las personas sufren dolor de espalda. Puede estar relacionado con los nervios, problemas de la médula espinal o compresión nerviosa; todas estas causas no tienen una solución rápida”, dijo Charlotte Goldfine, autora principal e instructora de medicina de emergencia en la Facultad de Medicina de Harvard.

El dolor de espalda suele tener muchas causas difíciles de resolver rápidamente, como problemas nerviosos o compresión de la columna. Por eso, los médicos a menudo recurren a antiinflamatorios o analgésicos, y en casos graves, incluso opioides, solo para aliviar temporalmente. La música no trata la raíz del problema, pero puede aliviar algo muy importante: la tensión mental.

Cuando alguien está en urgencias, no solo duele su espalda, el entorno ruidoso, la espera, los pitidos y el caos aumentan el estrés, lo que empeora la percepción del dolor. Escuchar música ofrece una distracción calmante, ayudando a desviar la atención y bajar la ansiedad.

Además de ser efectiva, esta intervención es muy fácil de implementar y casi gratuita, solo hacen falta unos auriculares y un dispositivo con música. Incluso los propios médicos pueden usarla al permitir que un paciente escuche su canción favorita durante un procedimiento, esto puede mejorar su experiencia sin ningún efecto negativo.

