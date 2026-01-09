Bella tras la cámara: Kristen Stewart está dispuesta a dirigir un remake de "Crepúsculo"

Suscríbete a nuestros canales

La revelación se produjo durante su participación en el evento 10 Directors to Watch and Creative Impact Awards en Palm Springs, California, donde fue reconocida como una de las cineastas más prometedoras del momento. En entrevista con Entertainment Tonight, Stewart no dejó lugar a dudas sobre su disposición: "Sí, claro, haré el remake. ¡Lo haré! ¡Estoy comprometida!".

Un regreso con visión y respeto por el legado

Stewart no solo expresó su deseo de regresar al universo de vampiros y hombres lobo, sino que lo hizo con un profundo respeto hacia el trabajo de los directores originales. La actriz elogió el carácter único y "raro" que imprimieron a las películas cineastas como Catherine Hardwicke, Chris Weitz, David Slade y Bill Condon.

"Me encanta lo que hizo Catherine, me encanta lo que hizo Chris, me encanta lo que hicieron todos los directores con las películas. Eran muy ellos mismos, raros y como nerviosos, tan presentes en ese tiempo", reflexionó Stewart, valorando la autenticidad de las cintas estrenadas entre 2008 y 2012.

La condición: un presupuesto enorme y mucho apoyo

La principal condición que pone la actriz y directora para embarcarse en este ambicioso proyecto es contar con los recursos adecuados. Stewart imagina un escenario ideal con "un gran presupuesto y un montón de amor y apoyo" por parte de los estudios y los fans, algo que contrasta con el origen independiente y de bajo perfil que recuerda de la primera película.

Este interés llega en un momento clave de su carrera, tras su aclamado debut como directora con la película The Chronology of Water en 2025. Stewart describió esta transición como la culminación de un deseo de toda la vida: "He trabajado en las películas de otros durante toda mi vida... Es simplemente lo que he querido hacer toda mi vida".

Un fenómeno cultural que podría renacer

La saga Crepúsculo, basada en las novelas de Stephenie Meyer, fue un fenómeno global que recaudó más de 3.360 millones de dólares en taquilla mundial y definió la cultura pop de finales de la década de 2000. Aunque Stewart admitió que en su momento no anticipó el éxito masivo de la primera película, considerándola una "película adolescente un poco rara y marginal", ahora se abre la posibilidad de reimaginar la historia con una nueva perspectiva.

Por el momento, no existe un proyecto oficial anunciado por ningún estudio importante. Sin embargo, la declaración de una figura central y querida como Kristen Stewart sin duda avivará el debate entre los millones de fans y pondrá el tema sobre la mesa en Hollywood, especialmente cuando se aproxima el 20º aniversario del estreno de la película original.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube