Natalia Jiménez se sincera: por esta razón decide no tener más hijos

Suscríbete a nuestros canales

Durante una entrevista en el programa Ventaneando, Natalia Jiménez explicó los motivos detrás de su decisión de no tener más hijos. Con claridad y firmeza, la artista expresó que su hija Alessandra es su “prioridad absoluta” y requiere una dedicación que le impide pensar en otra maternidad. La cantante ilustró su día a día con una frase que se volvió viral: "Ella vale por tres niños. Ella tiene TDAH como yo. Imagínate una como yo y una como yo, pero de 9 años".

El diagnóstico compartido

Natalia Jiménez ha descrito en múltiples ocasiones los retos de vivir con TDAH, usando metáforas potentes para explicar su experiencia. Ha confesado que es "como tener cincuenta pantallas de televisión abiertas a la vez y tratar de prestarle atención a una" o sentir que vive en "modo difícil" en un videojuego donde los demás juegan en modo fácil. A nivel profesional, esta condición le ha supuesto desafíos, como la necesidad de usar un teleprompter en sus conciertos porque le cuesta aprenderse y recordar las letras de sus propias canciones.

Sin embargo, lejos de quedarse en la dificultad, Natalia ha convertido su diagnóstico en una herramienta de empatía y sanación. Reconoce que, al entender su propia condición, ha podido desarrollar una paciencia y una compasión hacia su hija que no tuvo consigo misma durante su infancia. "Lo bueno es que como yo me lo pude diagnosticar, pues ahora yo ya tengo la paciencia que requiere y tengo mucha más compasión con ella, que la que tenía yo conmigo cuando era chiquita", compartió. Esta comprensión la ha llevado a buscar para Alessandra un entorno educativo "muy abierto" que potencie su creatividad, tal como ella hubiera necesitado.

Un documental para inspirar y conectar

Como parte de este proceso de apertura y honestidad, Natalia Jiménez anunció que pronto estrenará un documental sobre su vida. El proyecto busca trascender su carrera musical para adentrarse en sus experiencias personales, con el deseo de que su historia sirva de inspiración para otros. "Básicamente lo que yo quiero con mi documental es que la gente... se sienta identificada, y que sepan que cuando tienen dificultades en la vida... se puede salir de ellos", expresó la artista.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube