Chepa Candela: A Gizel Mobayed le dieron “matarile” en el canal IVC

¡¡Jeeelouu darlings!!! Yyy.... Nuevamente ¡heme aquí!, teclea que teclea en mi ultramoderna "compiuter", presta y dispuesta a entrarle de frente a este ameno y cotidiano cotilleo que, como hace décadas, los pone "face to face" del acontecer farandulero de este país…y zonas aledañas, donde los chismes, bretes, rollos, tramoyas, brollos, tretas y todo lo que sirva de condimento al "parling" abundan como chinos hay en el mundo..

Carlos Felipe Álvarez

Yyy yo mejor corto este preámbulo y entro en materia para batirles que por ahí vieron a un alma en pena al CARLOS FELIPE ÁLVAREZ, otrora galán de telenovelas a quien parece que la relación con Mariángel Ruiz lo dejó “seco”, marchito y más chupao que una pepa de mango….. Demacrado, avejentado y sin ánimo se le vio por las playas de Choroní, demostrando que el divorcio con la exreina de marras, que lo dejó tras dos años de matrimonio, lo lleva por la calle de la amargura... "Chepa, hermana, al pobre hombre parece que se lo chupó un vampiro y necesita urgente un coctel de vitaminas intravenoso porque estaba hasta sin color... Está irreconocible, parece mentira que era tan bello y ahora es un cuerpo sin alma", me dijo una fuente que andaba por aquellos lares meneando las caderas al ritmo del tambor mientras estaba pendiente del chisme... ¿Y Mariángel? Pues feliz de la vida, estrenando “pechugo”…¡ y si te he visto no me acuerdo!...

Gizel Mobayed

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que otra que quedó deshojando la margarita es la GIZEL MOBAYED que no levanta ni sospecha... y ahora resulta, pasa y acontece que a la susodicha a llamaron desde las alturas del canal IVC para decirle que no se vistiera, que no va, pues estaba a punto de estrenar temporada de "Mundo de mujeres" junto a la gran Alba Mujica y la peor es que la susodicha había grabado hasta las glosas de la nueva etapa, cuando ¡“Sorprai,. Sorprai! ”, le dieron “matica 'e café”, noticia que le cayó como un balde de agua fría... A según, no dieron explicaciones y se limitaron a decir que le iban a dar otro programa, pero la "verdura como el apio" es que es más excusa que otra cosa… Perooo so no es todo, porque “a rey muerto, rey puesto” y ya le tienen reemplazo... Lo que no se sabe es porque la botaron…Desde los predios de La Castellana me llegó la onda de que la Andreina Nedjme (¡Doble susto!) será su sustituta, por lo que tendrá que grabar todo el material más rápido que inmediatamente. Ahora yo te digo algo: si ese programa era nulo, ahora será el doble... Es que ese canal de verdad toma decisiones malísimas... ¿Quién los asesorará?...Me imagino que un vendedor de corte nbarato, porq2ue de TV no saben ni la O por lo redonda….

Tina Batson

Yyy sumergiéndome en "honduras misséricas", les bato que me contaron que la verdad detrás de la corona del Miss Grand Venezuela 2024 es que TINA BATSON (¡Triple susto!) no va para el baile porque la nueva organización de belleza le está pidiendo que se baje de la mula con 50 mil dólares, dizque para terminar de pagar la franquicia del chinito tramoyero del Nawat Itsaragrisil, y no por la bola que rueda de que supuestamente no es digna de la confianza de la nueva organización de belleza... ¡¡¡Así como me lo contaron!!! La Valentina tenía que vender un riñón y parte del otro, empeñar un ojo y firmar unas cuentas letras de cambio para poder cumplir con las exigencias de la Jacqueline Aguilera y compañía, cuyos hilos mueve que te mueve el Osmel Sousa, pero la mujer dijo que ni loca y que prefiere dedicarse a facturar con su profesión, por lo que la nueva administración está buscando quien esté dispuesto a bajarse del equino con un monto que no son dos lochas... ¡Pero qué atrevidos! Como si entregar esa cantidad es soplar y hacer botellas, porque de paso todavía hay que costear ropa, operaciones, maquillaje, productos de belleza, extensiones, fotografías, clases de preparación y un laaaargooo etcétera... ¡Los va a morder un peluche! ¡¡¡Baaayyy!!!...

