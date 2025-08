Del hospital al set: Jeremy Renner quiere volver como Hawkeye, pero bajo sus reglas

Suscríbete a nuestros canales

Jeremy Renner fue hospitalizado tras sufrir un accidente por una quitanieves en enero de 2023, sorprendió al declarar que está listo para volver a hacer acrobacias, disparar flechas y retomar su papel como el vengador 'Hawkeye' y lo dice con energía como si no hubieran sido más de 30 fracturas, cirugías y una rehabilitación que lo tuvo al borde de la muerte.

Sus condiciones

Renner no quiere volver a la industria bajo las reglas de siempre. Según él, ahora solo acepta proyectos donde pueda tener a su hija cerca. “Mi prioridad es compartir con mi familia. Si no hay espacio para eso, no me interesa”.

El comentario ha generado ruido. ¿Está poniendo condiciones para volver o simplemente está tanteando a ver si todavía lo quieren?

¿Vuelve por amor al arte o por no desaparecer del radar?

Renner no ha confirmado ningún contrato con Marvel, pero sí dejó abierta la puerta. Mientras tanto, ya grabó la tercera temporada de El jefe de Kingstown y espera el estreno de Wake Up Dead Man, la nueva entrega de la saga Knives Out.

