Demanda en puerta para la producción del Miss Universe Latina: aumenta la polémica por la caída de Laura Pérez

El certamen Miss Universe Latina se ha visto envuelto en una tormenta mediática tras el aparatoso accidente sufrido por la concursante cubana Laura Pérez. La joven de 26 años, quien reside en West Palm Beach, Florida, cayó desde una altura considerable mientras intentaba superar una de las pruebas del reality

El incidente ocurrió durante una semifinal transmitida por Telemundo, donde las participantes debían lanzarse con un arnés para atrapar una corona suspendida en el aire. En pleno desafío, algo sucedió con Pérez y su arnés que cayó al suelo. Aunque fue atendida de inmediato por personal médico y se le diagnosticó un esguince de tobillo, la gravedad del accidente quedó registrada en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

La familia de Laura exige explicaciones y estudia acciones legales

Desde Cuba, la hermana de Laura publicó un video con duras declaraciones: “Telemundo es un fraude. No aseguraron bien a mi hermana. Si lo hubieran hecho, no estaría lesionada”, afirmó con evidente angustia. La joven no solo pidió explicaciones, sino que advirtió que podrían iniciar una demanda por negligencia.

El periodista Juan Esteban de la Rosa también cuestionó las condiciones del reto: “No había colchonetas. ¿Cómo confían únicamente en un arnés sin respaldo?”, dijo, señalando fallos básicos en el protocolo de seguridad.

Pese a la presión pública, Telemundo no ha ofrecido un comunicado oficial más allá de tildar el hecho como “un desafortunado accidente”. Sin embargo, el silencio ha sido interpretado por muchos como una evasiva ante una situación delicada.

Aunque Laura Pérez no logró avanzar a las posiciones finales del certamen, su nombre se convirtió en uno de los más mencionados por la valentía que mostró al seguir en competencia. Ahora, lo que podría haber sido solo un susto se transforma en un caso que podría costarle caro a la producción.

