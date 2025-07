¡Qué horror!: Maribel Guardia lanza dardo desde San Diego a quienes especulan sobre su salud

Suscríbete a nuestros canales

Maribel Guardia está viva, saludable y más lúcida que nunca, según sus palabras en un video grabado desde San Diego, donde se encuentra filmando un comercial.

“Hola amigos, ¿cómo están? Solo quería contarles que estoy aquí en San Diego haciendo un comercial y por ahí escuché que alguien dijo una noticia falsa sobre mi salud. Estoy maravillosamente bien. Me hago exámenes todo el tiempo y, Dios bendito, siempre salgo sana, así que les voy a dar lata durante mucho tiempo”, dijo con una sonrisa tensa. Acto seguido, remató con una frase que no dejó dudas sobre su fastidio: “Les agradezco que se preocupen por mí. Bendiciones en la distancia, no hagan caso a la gente sin escrúpulos. ¡Oh qué horror

Ruffo opinó, los medios explotaron y Maribel perdió la paciencia

La mecha que encendió el escándalo lleva el sello de Victoria Ruffo, quien hace unas semanas fue consultada por la prensa sobre la situación de su colega. En su intento por mostrarse empática dijo algo que desató especulaciones por todos lados.

“Todo lo que le ha pasado, afecta al cuerpo, a la mente, pero es una mujer muy valiosa. La veo muy flaquita, me preocupa porque no come”, señaló.

Desde entonces, Maribel ha sido objeto de comentarios sobre su salud en general a raíz de la muerte de su hijo Julián Figueroa que golpe devastador, pero reducir su presente a una imagen de debilidad o enfermedad es un gesto que Maribel no está dispuesta a tolerar.

