El nuevo filme de Pixar muestra el talento hispano: aquí el tráiler

Suscríbete a nuestros canales

'Elio', la nueva apuesta de Pixar sobre un niño que busca encontrar su lugar en el mundo, transportará a los espectadores a una galaxia colorida y llena de personajes espaciales diversos creados en gran medida por talento hispano.



La película, que llegará a los cines el 20 de junio, está dirigida por Adrián Molina, de ascendencia mexicana y codirector de 'Coco', junto a Domee Shi ('Red') y Madeline Sharafian ('We Bare Bears'), y sigue la historia de Elio Solis, un niño de 11 años que perdió a sus padres y que está convencido de que no encaja en el planeta Tierra.



El pequeño, que vive en una base militar al norte de California, es de ascendencia dominicana y mexicana, y pronto se adentra a una aventura en el espacio tras lograr ser abducido por extraterrestres.



Aunque su nacionalidad no es la base central de la trama, toma un papel importante en cuanto a la representación, algo que el estudio de Pixar ha impulsado también en el detrás de cámaras con la diversidad entre sus creadores.

El español Jordi Oñate Isal, es uno de los animadores encargados de dar vida a los cientos de criaturas y personajes espaciales que acompañarán a Elio en su aventura por la restauración del orden de la galaxia.

Algunos de los personajes fueron inspirados en especies marinas, como la etérea y majestuosa Cresta, que asemeja al molusco conocido como bailarina española, mientras que otros como Glordon, quien será el compañero del protagonista, nacieron de la inspiración de una oruga o un ajolote.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube