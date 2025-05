En video: Briggitte Bozzo revela el motivo de su reducción de senos

Suscríbete a nuestros canales

La conocida actriz y modelo venezolana, Briggitte Bozzo decidió hablar sobre una cirugía estética que se realizó para poder sentirse mejor consigo misma.

En ese sentido, la modelo decidió someterse a una nueva cirugía estética para reducirse la cintura y el busto.

Además, confesó al medios TVNotas que la reducción de sus senos, más allá de los estético, lo hizo por temas de salud. “Me quité busto para evitar los dolores que tenía de escoliosis (curvatura lateral anormal de la columna vertebral), por el peso del mismo busto. Era muy molesto. Ya no podía dormir bien. Afortunadamente, los quiroprácticos me ayudarán a corregir esta desviación. Tenía copa doble D y ahora quedé en copa D”.

De igual manera, en el audiovisual compartido en redes sociales, Briggitte Bozo asegura que no desea someterse a más cirugías estéticas.

“Ya no planeo hacerme más operaciones. No me volví adicta a eso. Tampoco he sentido miedo a morirme. Quien le tenga miedo a la muerte que no nazca (ríe)”, dijo la criolla en forma de broma.

