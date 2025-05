En video: Shakira revive Antología en Jimmy Fallon tras 30 años de su lanzamiento

Suscríbete a nuestros canales

Shakira encendió la nostalgia en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon al interpretar Antología, tema icónico de su álbum Pies Descalzos (1996). Ataviada con un look en tonos terracota, la colombiana cantó con el público coreando cada verso. "Qué momento tan especial con esta audiencia tan dulce", compartió en Instagram, agradeciendo a Fallon y su equipo por recibirla "tres veces este mes" como parte de la promoción de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

En paralelo, la cantante anunció Bésame, su nueva colaboración con Alejandro Sanz, dos décadas después de La Tortura (2005). El español reveló un adelanto del tema en redes, donde se escucha una balada con versos como: “Te digo la verdad, si la vida es bonita tú y ella son tan parecidas / Al final no me atrevo a dejar que el destino decida”. La canción, que aborda la importancia de valorar el presente en el amor, formará parte del álbum ¿Y Ahora Qué? de Sanz, quien también planea una gira que incluirá México.

Shakira, cuyo legado musical celebra 30 años de carrera internacional, sigue conectando generaciones: desde los éxitos noventeros hasta proyectos frescos que reafirman su vigencia.

