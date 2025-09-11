Festival Nuevas Bandas 2025: Maracay se prepara para recibir una final emocionante

Suscríbete a nuestros canales

El Festival Nuevas Bandas escribe un nuevo capítulo en su historia al elegir a Maracay como la sede de su gran final, un movimiento audaz que refuerza su misión de descentralizar la escena musical nacional. Será apenas la tercera vez que el evento abandona Caracas, transformando a la Concha Acústica de la ciudad aragüeña, famosa por su cruda acústica y su aura de resistencia cultural, en el templo perfecto para coronar a la próxima promesa del rock nacional. La cita es este sábado 27 de septiembre desde las 4:00 p.m con entrada completamente libre.

Tras meses de circuitos regionales que recorrieron Valencia, Barquisimeto, Mérida, Maracaibo y Caracas, el festival consolida su papel como termómetro de la música emergente. Más de 150 propuestas iniciales se redujeron a los finalistas que representan la diversidad y la potencia creativa de Venezuela. El line-up es un viaje sónico por todo el país: desde el rap-metal furioso de Van Der Dijs (Región Capital) y el punk rock callejero de Huck It (Región Capital), hasta el indie atmosférico de Sherwood (Valencia) y la rockandrollera actitud de The Caribbean Vampires (Oriente), quienes ya suenan en radios de Europa y Estados Unidos. La banda local ADR1K y el misterioso proyecto Royal Big Road pondrán a Maracay en el centro de la cartelera.

Invitados que coronan el legado y la tradición

La noche no solo mirará al futuro. Como invitados especiales, los ganadores del 2024, R1TVAL, regresan al escenario para demostrar la potencia del rock zuliano. Además, un Tributo al VRock celebrará la era dorada del pop rock venezolano (2006-2014), rindiendo homenaje a bandas como La Vida Boheme, Viniloversus y Los Mesoneros, que abrieron las puertas internacionales para una generación entera.

Un homenaje visual a un disco icónico

Cada edición del festival rinde tributo a un álbum emblemático. En 2025, la inspiración es el oscuro y elegante “Amor, Furia y Languidez” de Zapato 3 (1990). La diseñadora Felina Camargo ha interpretado visualmente este legado para la gráfica oficial, uniendo la sensibilidad del pasado con la energía del presente en un solo golpe estético.

Un archivo viviente de la música nacional

El Festival Nuevas Bandas se extiende más allá de la final con actividades que robustecen su legado como el evento de música más longevo de Latinoamérica. El 15 de septiembre se realizará el conversatorio “Encuentro en el Ruedo: la génesis”, reuniendo a figuras fundacionales como Álvaro Segura (Zapato 3), Danel Sarmiento (Desorden Público) y Wincho (Sentimiento Muerto). Una semana después, el 22 de septiembre, se realizará “Un paseo por el Nuevas Bandas, 35 años después”, un recorrido audiovisual con material inédito que revivirá anécdotas y momentos clave de tres décadas de historia, con la presencia de protagonistas de todas las eras.

Logística para vivir la experiencia completa

Para los amantes de la música que vienen de otras ciudades, la Fundación Nuevas Bandas ofrece el paquete “Viaja como una banda al Nuevas Bandas”, que incluye traslados y hospedaje, permitiendo vivir la intensidad de la final sin preocupaciones logísticas y sumergirse por completo en la experiencia.

Entre el vigor de las nuevas propuestas, el respeto por la historia y una proyección internacional reforzada por alianzas como el programa Cultura Circulart del British Council, el Festival Nuevas Bandas 2025 demuestra que la escena del rock venezolano sigue más viva que nunca, expandiéndose y desafiando todos los límites.

