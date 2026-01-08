Fin de Año en Brasil y bajo sospecha: un fan asegura que Rosalía y su acompañante vivían algo más que una amistad entre mujeres

Suscríbete a nuestros canales

La presencia de Rosalía en Brasil para recibir el Año Nuevo, acompañada de una mujer que no se separó de ella durante las celebraciones, despertó rumores que ahora toman fuerza tras el testimonio de un fan que asegura haber sido testigo directo de una relación que iba más allá de la amistad.

Las redes sociales, siempre atentas a cada movimiento de la cantante, comenzaron a unir piezas: miradas, gestos y una cercanía constante que no pasó desapercibida entre quienes compartieron espacio con ellas durante las festividades.

Rosalía eligió Brasil para recibir el Año Nuevo y lo hizo acompañada de Loli Bahía, una modelo francesa que según demostró mucha cercanía, lo que llamó la atención de quienes compartieron espacio con ellas y, ahora, el testimonio de un fan ha reavivado las especulaciones.

Una celebración que despertó sospechas

Según el relato del fan, quien asegura haber coincidido con ellas durante la noche de Fin de Año en Brasil, la dinámica entre Rosalía y Loli Bahía iba más allá de lo habitual entre amigas. Permanecían juntas en todo momento, compartían conversaciones privadas y mostraban una conexión que, para el testigo, resultaba evidente.

El admirador sostiene que la naturalidad de sus gestos y la forma en que se buscaban constantemente reforzaban la sensación de estar presenciando una relación sentimental, una percepción que fue compartida por otras personas presentes en el lugar.

Rumores en ascenso y silencio absoluto

Hasta ahora, ni Rosalía ni Loli Bahía han confirmado o desmentido los rumores surgidos tras ese viaje. El silencio de ambas ha sido suficiente para que la historia siga creciendo en el mundo de la farándula, donde cada detalle es analizado al milímetro.

Mientras algunos defienden que se trata de una amistad cercana sacada de contexto, otros creen que el Fin de Año en Brasil podría haber sido el escenario de una historia íntima que aún no ha salido a la luz. Lo cierto es que la combinación de misterio, vacaciones y un testimonio directo mantiene el tema vivo y a Rosalía, una vez más, en el centro de todas las miradas.

