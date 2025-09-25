Grecia Colmenares: así está en la actualidad "la reina de las telenovelas"

Suscríbete a nuestros canales

Grecia Colmenares es una de las figuras más icónicas y reconocibles de la televisión latinoamericana. Nacida en Valencia, Venezuela, el 7 de diciembre de 1962, esta talentosa actriz se convirtió en el rostro indiscutible de las telenovelas que hicieron historia y se vieron en los rincones más lejanos del planeta.

Grecia Colmenares y sus inicios en la television

Su vocación actoral se manifestó a muy temprana edad. Tras conseguir que su madre la llevara a Radio Caracas Televisión (RCTV) a los 13 años, Colmenares, cuyo nombre completo es Grecia María Dolores Colmenares Mieussens, debutó en 1976 en la telenovela “Angélica”, en el papel de niña.

Su carrera tomó un ascenso meteórico en la década de los 80, y destacó en producciones como “ Rosalinda”, y una serie de éxitos que la prepararon para el papel que la inmortalizaría: Topacio.

"Topacio" y la consagración internacional

El verdadero punto de inflexión en su carrera llegó en 1984 con la telenovela "Topacio". En esta adaptación, Grecia Colmenares interpretó a una ciega ingenua y luchadora, un rol que la catapultó a la fama internacional.

"Topacio" no solo fue un éxito rotundo en Venezuela, sino que se convirtió en una de las primeras telenovelas venezolanas en ser traducida al inglés y triunfar en Europa, llegando a transmitirse con gran éxito en Italia y otros países.

“María de nadie”, su primer proyecto en Argentina, donde se mudó tras el éxito de “Topacio” y “Manuela”, en la cual interpretó a dos hermanas gemelas separadas al nacer, con un gran impacto en Italia y España.

También encabezó “Más allá del horizonte”, un drama de época que le valió dos premios Martín Fierro en Argentina.

En la actualidad...

Su carisma, su característica cabellera rubia y su capacidad para encarnar heroínas sufridas le valieron el apodo de la "Reina Mundial de las Telenovelas".

Se mantiene muy activa en la red social Instagram. Allí comparte sus rutinas de baile y momentos íntimos con su familia y fotografías de los proyectos que la convirtieron en un referente de los dramáticos.

