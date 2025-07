¿Indirecta para Marc Anthony? Ángela Aguilar revela que “No quiero hablar” necesitó más trabajo y culpó al estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

No todas las colaboraciones fluyen como se espera, y Ángela Aguilar lo dejó claro. Durante una entrevista reciente, la cantante mexicana habló del proceso detrás de “No quiero hablar”, su tema con Marc Anthony, y dejó a más de uno sorprendido con su honestidad.

“ Fue una combinación muy extraña porque pude meter mariachi, pero también por metí cuerdas este de la orquesta de Ámsterdam, o sea, metí muchas cosas porque sentía”, explicó Ángela. “sentía que tenía que crecer mucho la canción, sentí que la canción requería La canción requería después de escuchar la voz del marc le hacía falta más”.

La frase no pasó desapercibida, para muchos fue una crítica directa a la voz del consagrado salsero quién al parecer no cumplió con sus expectativas. No se refirió a errores técnicos ni habló de fallas, pero sí dejó claro que no quedó satisfecha con la versión original y que por eso decidió “buscar qué más ponerle”.

¿Sinceridad o descortesía?

Las redes no tardaron en reaccionar, hubo quienes le recordaron que estaba hablando de Marc Anthony, una leyenda con décadas de trayectoria y voz inconfundible.

La frase fue directa, sin adornos ni diplomacia. Y aunque el título del tema dice “No quiero hablar”, Ángela ha hablado.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube