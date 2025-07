Javier Bardem conquista Hollywood: recibe su primera nominación al Emmy por la serie “Monstruos”

Suscríbete a nuestros canales

Javier Bardem hace historia al recibir su primera nominación al Emmy como Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada por 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez'. La producción de Netflix, que ya le valió un Globo de Oro, lo catapulta a competir contra Owen Cooper ('Adolescencia') y Peter Sarsgaard ('Presunto Inocente'). El actor español encarna al patriarca José Menéndez, cuyo asesinato en 1989 por sus hijos revive controversias actuales mientras los hermanos buscan libertad en audiencias recientes.

Su personaje "despiadado" contrasta con la intensidad juvenil de Cooper en 'Adolescencia', serie que domina la categoría de Miniserie junto a 'Black Mirror'. Bill Camp ('Presunto Inocente') y Rob Delaney ('Dying for Sex') completan una carrera reñida donde la crítica alaba la complejidad que Bardem imprime al drama real: desde la tiranía familiar hasta la vulnerabilidad previa al crimen.

¿Series que definen la televisión actual?

'Separación' (Apple TV+) arrasa con 27 nominaciones, seguida de 'El Pingüino' (24) y 'The Studio' junto a 'The White Lotus' (23 cada una). En drama, 'The Last of Us' y 'Andor' chocarán con 'The White Lotus', mientras en comedia 'The Bear' y 'Hacks' enfrentan a la favorita 'The Studio'. Nate Bargatze conducirá la gala el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, coronando un año de narrativas audaces.

El caso Menéndez encuentra en Bardem su voz más potente: su nominación celebra cómo el cine español trasciende fronteras con relatos incómodos. Mientras Netflix capitaliza el true crime, el actor demuestra que la "maestría actoral" convierte hechos reales en espejos sociales perdurables, sellando un hito que resonará más allá de la estatuilla.

