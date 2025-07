Alicia Machado se quiebra en llanto durante el Miss Universe Latina: esta es la razón

Suscríbete a nuestros canales

Alicia Machado protagonizó un momento de intensa vulnerabilidad en Miss Universe Latina, el reality al despedir a Nitza Valdez (20 años), integrante de su equipo 'Esmeralda'. La mexicana recibió la menor cantidad de votos del público en la gala de este lunes, obligando a la coach venezolana a tomar la difícil decisión de eliminación. Con las emociones a flor de piel en las últimas semanas del certamen, Machado no pudo contener las lágrimas frente a cámaras mientras Valdez mostraba entereza inicial: "Estoy bien", declaró la concursante al escuchar el veredicto.

Machado transformó el dolor en un mensaje poderoso: "Tú me has enseñado muchas cosas a mí", confesó con voz quebrada antes de añadir: "Hay muchas cosas que fueron iguales para mí cuando yo tenía tu edad". Su consejo resonó como un manifiesto: "Sigue luchando mi amor, no le pongas caso a nadie que cuestione tu belleza porque tu belleza es mucho más grande que tu físico. Dios te bendiga", reforzando el enfoque integral del concurso más allá de lo estético.

¿Hacia la final con solo 14 guerreras?

Con la salida de Valdez, el elenco se reduce a 14 participantes de las 30 iniciales. Jackie Bracamontes, presentadora del programa, destacó las cualidades excepcionales de la joven eliminada mientras auguraba éxitos en su futuro profesional. La competencia se intensifica rumbo a la gran final donde la ganadora representará a la comunidad latina en Miss Universo (Tailandia, noviembre) y recibirá $100,000 USD, elevando cada desafío a una batalla por el legado cultural.

Machado demuestra que su rol va más allá del jurado: es mentora emocional. Este episodio, donde el llanto reveló conexiones genuinas, redefine los realities de belleza como espacios de crecimiento humano. Mientras las finalistas se preparan para nuevas pruebas, la enseñanza de Alicia perdura: "La belleza verdadera se construye con resiliencia y autenticidad", valores que ahora portan las 14 semifinalistas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube