¡Impresionante! El hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres sorprende con un cambio de look

El hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony revoluciona Instagram con su transformación de estilo

Por Danyelis Pereira
Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 06:51 pm

Tras una pausa en redes sociales, Ryan Muñiz (21) reapareció con un impactante cambio de imagen que dejó a sus seguidores sin aliento. El joven, conocido por su discreción, mostró una melena larga y rizada que realza su semblante juvenil. Su carrusel de fotos rápidamente acumuló miles de reacciones admirando su nueva estética. La ausencia solo intensificó el entusiasmo por su renovación.

"Copia y pega" de Marc Anthony

Las comparaciones con su padre, el legendario Marc Anthony, dominaron los comentarios. Seguidores y fanáticos destacaron el asombroso parecido: "El gemelo de Marc""De tal palo tal astilla" y "Así mismo era el padre" fueron algunas reacciones textuales. Su estilo retro evoca directamente la icónica imagen del cantante en los 90, confirmando que "los genes no mienten" según los usuarios.

Aunque el parecido paterno fue innegable, los fans no olvidaron el legado de belleza de Dayanara Torres. Muchos resaltaron rasgos heredados de la exMiss Universo: "Tiene la finura de su madre""Los ojos azules de mamá" y "Top Model, como Dayanara" escribieron. Los comentarios celebraron esta fusión genética única.

Un artista multifacético emerge

Más allá de su impacto visual, Ryan demuestra talento propio como músico y modelo. Esta transformación refuerza su identidad artística mientras rinde homenaje involuntario a su linaje estelar. Los seguidores celebran su autenticidad: un joven que honra su herencia sin dejar de brillar con luz propia. El cariño hacia la familia Muñiz-Anthony sigue más vigente que nunca.

