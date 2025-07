Julián Gil se quiebra al hablar de su infancia: “El alcohol destrozó mi familia”

Suscríbete a nuestros canales

En una entrevista profundamente conmovedora, el actor y conductor Julián Gil abrió su corazón como pocas veces lo había hecho para contar los momentos más duros de su vida. Desde su llegada a Estados Unidos en condición irregular hasta la infancia marcada por la adicción al alcohol de sus padres, el artista reconoció que su pasado ha moldeado muchos de sus comportamientos actuales.

“Vengo de un hogar donde el alcohol fracturó completamente a mi familia”, confesó, explicando que sus padres lucharon durante años contra una enfermedad que los consumió y destruyó emocionalmente el núcleo familiar: "Mi mamá y mi papá estaban borrachos a las once de la mañana, todos los días. Y yo tenía apenas nueve años”.

El fútbol fue su refugio y el gimnasio su sanación

Julián relató que en su niñez, mientras vivía en Venezuela, escapaba de los gritos y las discusiones de sus padres refugiándose en el fútbol. “Yo me pasaba horas lanzando la pelota contra la pared. Jugaba en clubes, en la calle, en la escuela. Jugaba antes de ir a clases y al salir. Era mi escape”.

A raíz de esa situación familiar, asegura que su verdadera terapia es el ejercicio. “El gimnasio me salva. Puedo tener un día terrible, pero entreno dos horas, a veces hasta a las 11 de la noche, y me siento mejor. Es donde yo curo mucho”, dijo, admitiendo que nunca ha ido a terapia formal, salvo una sesión que vivió en un programa de parejas, y otra vez cuando acompañó a su madre a Alcohólicos Anónimos hace más de 30 años.

El actor también reconoció que su forma de expresar afecto ha sido limitada, en parte por la falta de cariño físico en su infancia. “A mí me cuesta abrazar, decir ‘te quiero’. Pero lo estoy trabajando con Valeria, mi esposa. Ahora soy mucho más cariñoso. Sé que todo viene de ahí… de que no lo aprendí porque no lo recibí”.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube