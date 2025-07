Bad Bunny triunfa fuera de la música: entra a la lista de hombres más sexy de Harper’s Bazaar

Suscríbete a nuestros canales

Bad Bunny irrumpe en el exclusivo ranking de Harper's Bazaar como uno de los "50 hombres más sexy de todos los tiempos", compartiendo honores con mitos como Elvis Presley, Tupac Shakur y Brad Pitt. La revista destaca no solo su físico, sino su impacto como agente de cambio cultural: "Referente de una nueva masculinidad libre que rompe estereotipos del hombre tradicional" mediante uñas pintadas, faldas y discursos por la diversidad. Este reconocimiento llega en pleno éxito de su residencia histórica en Puerto Rico, donde 400,000 boletos volaron en 4 horas.

Estilo que desafía géneros

En su residencia "No Me Quiero Ir de Aquí" (30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico), Bad Bunny fusiona moda audaz con símbolos ancestrales: atuendos inspirados en taínos, pavas jíbaras y trajes de salsa años 70. La producción —valorada en $377 millones de impacto económico— transforma cada show en un manifiesto visual donde "la cultura puertorriqueña es el centro, no para explicarla, sino para celebrarla", según Billboard. Esta coherencia entre estilo y raíces cementa su magnetismo: "No es un artista, es un fenómeno químico que activa dopamina y comunidad", afirma el Colegio de Químicos de Puerto Rico.

¿Seducción política?

Su atractivo trasciende lo físico: letras como "Lo Que Le Pasó a Hawaii" denuncian colonialismo ("Quieren quitarme el río y también la playa..."), mientras en escena despliega banderas puertorriqueñas y mensajes como "Puerto Rico tiene bandera e identidad propia". CNN revela que omitir EE.UU. en su gira mundial es "una declaración política" contra ICE y políticas migratorias. Esta rebeldía, unida a su residencia sold out —donde priorizó a locales en 9 shows iniciales—, muestra un sex-apelo que seduce desde la autenticidad: "Mi trabajo es cantar, pero siempre con Puerto Rico en el centro", confesó a Variety.

Con 30 noches en San Juan —superando a Wisin & Yandel—, Bad Bunny reafirma que su atractivo es revolución: mezcla perreo con plena, moda con tradición, y fama con conciencia social. Mientras Harper's lo consagra, él responde con sudor y patria: "Estamos aquí puñeta, y no nos vamos".

