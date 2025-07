Tom Holland revela detalles de “Spiderman 4”: Está filmada a la vieja escuela

Suscríbete a nuestros canales

Tom Holland desvela detalles clave de Spider-Man: Brand New Day confirmando un giro cinematográfico: "Vamos a recurrir a la cinematografía tradicional y rodar en locaciones reales, por eso empezamos en Glasgow". El actor de 29 años, entusiasmado tras el rodaje en estudios durante la pandemia, celebra este regreso a esencias clásicas: "Será como volver a hacer 'Homecoming'... un soplo de aire fresco para los fans". La producción arrancará tras su trabajo en La Odisea de Christopher Nolan.

Regreso a esencia callejera

Holland contrasta la experiencia pospandémica: "Tuvimos muchas limitaciones en la última película... rodamos toda en escenarios", refiriéndose a No Way Home - séptima película más taquillera de la historia. El uso de Glasgow como Nueva York recrea el espíritu urbano de las primeras entregas, mientras el actor describe su reencuentro con el personaje como "pasar el rato con un viejo amigo", enfatizando autenticidad sobre efectos digitales.

¿Un Parker más solitario que nunca?

El final de No Way Home - donde Peter borra la memoria de sus seres queridos - genera expectativa sobre su aislamiento. Holland confirma el retorno de Zendaya como MJ pese al borrado de recuerdos, junto a nuevas incorporaciones: Sadie Sink (Stranger Things) y Liza Colón-Zayas (The Bear). Esta combinación sugiere un enfoque en reconstrucción emocional mientras el héroe enfrenta amenazas sin redes de apoyo como Iron Man o Doctor Strange.

Con Holland "absolutamente encantado y muy emocionado", la cinta dirigida por Jon Watts explora la resiliencia del héroe callejero. La apuesta por locaciones prácticas y narrativa centrada en un Parker independiente marca un renacer audaz que, según el actor, "honra la esencia humana detrás de la máscara", fusionando nostalgia con innovación en el MCU post-Endgame.

