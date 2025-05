La respuesta de Anuel AA sobre su mención en el documental de Karol G: "Si estuve con ella"

Suscríbete a nuestros canales

Durante una reciente entrevista, el cantante urbano Anuel AA fue consultado sobre el documental de su expareja Karol G, donde la artista colombiana describió su antigua relación como una etapa marcada por el sufrimiento emocional y la pérdida de autoestima.

“Mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí. Yo me he despertaba y yo sentía como que me moría como persona sentía que no tenía un valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza.”, dijo en su documental y continuó: "Yo sí sentía que como que era algo de lo que no iba a poder salir que no iba a ser capaz de salir. Cuando lo que no está haciendo todo el tiempo es sufriendo, sufriendo, sufriendo, sufriendo, sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir.... Y era una fucking pesadilla. Fue un infierno."

Ante estos fragmentos que ya circulan en redes sociales, Anuel comentó que no ha visto el material audiovisual, pero que le han escrito por todos lados para enviarle las partículas del largometraje.

Ante su silencio el presentador le preguntó por qué nunca habla públicamente de sus exparejas, y este respondió: “Una mujer hablando de un hombre es normal, pero un hombre hablando de una mujer es extraño, ¿sabes?”, dijo entre bromas, dejando claro que prefiere mantener la discreción. “Sí estuve con ella”, agregó sin más detalles.

El entrevistador también intentó indagar sobre su relación con Yailin La Más Viral, preguntándole si la imagina en alguno de sus conciertos. El artista fue claro: “Solo hablamos de nuestra hija. No tocamos temas musicales”, aseguró, sin embargo, también dejó claro su respeto por la madre de su hija: “Siempre la voy a apoyar porque es la mamá de mi hija, pero no voy a hablar de ninguna mujer”.

Anuel mantiene así su postura de no profundizar públicamente sobre sus relaciones pasadas, mientras las declaraciones de Karol G siguen generando impacto en las redes sociales.

