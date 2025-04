Las palabras de Wilfrido Vargas por la partida física de Rubby Pérez

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido merenguero, Wilfrido Vargas, ha manifestado su profunda consternación y dolor ante la reciente tragedia que se vive en República Dominicana, y recordó su admiración y respeto por el cantante Ruby Pérez.

En una emotiva declaración, emitida a través de su perfil en la red social Instagram, el maestro Vargas expresó que en toda su vida no había experimentado un sentimiento nacional de tristeza tan profundo:

"Es la República Dominicana la que en estos momentos se siente consternada en un profundo dolor que yo no recuerdo haber visto sentido escuchado con 75 años de edad. Yo no recuerdo esto. Esta tragedia en el Jet Set me sumerge en un dolor que no conocía, ¿pero ustedes saben qué?, así está el país, así están todos los pueblos amigos de la República Dominicana, no hay ese que no esté llorando y que no haya sido derrotado por esta situación tan terrible", lamentó Wilfrido Vargas.

El legendario músico dedicó palabras especiales a recordar a Ruby Pérez, a quien considera un hijo y un talento invaluable para la música dominicana, memoró una ocasión en la que hizo un casting en busca de la "voz más alta" de un tema que quería grabar y el ganador fue Rubby Pérez.

Agregó que la noticia del artista ha tenido un gran impacto por la difusión en redes sociales y habló sobre el vacío que deja el artista con tu legado musical. "No existe un músico que sea tan Ruby Pérez ni un Ruby Pérez que sea tan músico".

Finalmente, el maestro Vargas despidió a su "hijo" con un mensaje lleno de afecto y reconocimiento eterno. "Tú vas a volar por siempre, mi hijo, hijo mío, hijo de esta patria, hijo de todos los pueblos que tienen el honor de haberte conocido y el honor de haber escuchado tu voz".

