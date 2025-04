María Claire preocupada ante posible diagnóstico de cáncer

Suscríbete a nuestros canales

Marie Claire Harp, animadora y ex Miss Falcón 2013, compartió a través de sus redes sociales el reciente susto que vivió al descubrir un bulto cerca de su axila, lo que desencadenó un episodio de ansiedad y temor a un posible cáncer de mama. En un vídeo de 10 minutos, detalló cómo el hallazgo la llevó a replantearse su vida: "Me juzgué demasiado. Pensé en todo lo que no había hecho y en lo que podría perder", confesó.

Todo comenzó cuando, durante una autoexploración, palpó un nódulo que "encendió todas las alarmas". A sus 32 años y sin un eco mamario reciente, Harp reconoció que su mente "voló hacia el peor escenario". Su hermana y una amiga cercana la apoyaron, pero la angustia la llevó a consultar urgentemente a un médico.

Con miedo a recibir malas noticias, Harp viajó en Uber a la clínica. Tras exámenes, los médicos descartaron cáncer. El eco mamario reveló que se trataba de un nódulo de grasa benigno, común en tejido mamario. "Salí agradecida. Era una sombra extraña, pero nada maligno", explicó, aliviada.

La experiencia la llevó a reflexionar: "Prometí no permitir que nadie interfiera en cómo vivo. La vida es demasiado frágil para tomarla tan en serio". Además, enfatizó la importancia de los chequeos preventivos y priorizar la salud mental.

Harp, conocida por su labor en televisión venezolana, cerró su mensaje con un llamado a la calma y la autocompasión: "No le des a nadie el derecho de opinar sobre tu vida. Cuídate, porque la salud es el verdadero lujo".

