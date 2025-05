Melany Mille sufre accidente doméstico: esposa de Nacho termina en el hospital

Un gran susto vivió Melany Mille, esposa del reconocido cantante venezolano Nacho, tras sufrir un aparatoso accidente doméstico que la llevó de inmediato a la sala de urgencias.

La presentadora y modelo preocupó a sus seguidores al compartir un video desde el hospital, donde se le vio con vestimenta de quirófano y el rostro ensangrentado, relatando el difícil momento que atravesó.

Según información publicada en su cuenta de Instagram Mille explicó que el incidente ocurrió cuando tropezó con el jumper que llevaba puesto, el cual le quedaba un poco largo.

"Me caí luego de pisarme el jumper que tenía puesto porque me queda un poco largo, me fui de frente y caí en el filo de una escalera de concreto", asi compartió la modelo en su Instagram.