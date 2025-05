Miley Cyrus enfrenta "infección grave" que contrajo en el Paseo de la Fama de Hollywood

Suscríbete a nuestros canales

La cantante estadounidense Miley Cyrus ha revelado que sufrió una "infección grave" durante la grabación, en el conocido Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, de la película que acompaña a su nuevo álbum 'Something Beautiful'.



La cantante habló de este contratiempo durante su aparición en el programa de televisión "Jimmy Kimmel Live!" en el que relató que decidió ir al icónico lugar a filmar por la noche, ya que estaría menos concurrido, y que se vió afectada por una grave infección, recoge The Hollywood Reporter (THR).



"Grabé este video en octubre y, para noviembre, el Día de Acción de Gracias, me ingresaron en la UCI momentáneamente", dijo Cyrus, aclarando que la ingresaron en la unidad de cuidados intensivos, específicamente, porque el hospital estaba lleno debido a la festividad, explica THR.



“Mi pierna empezó a desintegrarse… alrededor de la rótula”, le contó al presentador Jimmy Kimmel. “Y entonces el médico me preguntó: ‘¿Tiene idea de por qué tiene una infección tan grave en la rótula?’”, según explica la revista especializada.



La cantante de 32 años fue examinada de las heridas provocadas durante la filmación y relató que pudo recuperarse de ellas.



También narró que disponía de un gran presupuesto para el rodaje de la película, pero que había gastado mucho en ropa y finalmente tuvo que ir al Paseo de la Fama por la noche ya que resultaba más económico.



El álbum visual de Cyrus se estrenará en la gran pantalla el 12 de junio, poco después del lanzamiento de su noveno álbum de estudio, "Something Beautiful", el 30 de mayo. La nueva película se describe como "una experiencia visual única, llena de fantasía" y una "ópera pop única", recuerda THR.

