Película biográfica de Michael Jackson retrasada: agregan 22 días de grabaciones

Suscríbete a nuestros canales

La esperada película biográfica sobre Michael Jackson, que narra su vida y trayectoria artística, sumará 22 días adicionales de rodaje en junio, según reportó The Hollywood Reporter. Dirigida por Antoine Fuqua y producida con el apoyo de Lionsgate, Universal Pictures y el patrimonio del cantante, la producción busca ampliar el material grabado y replantear la estructura narrativa del proyecto.

La decisión se produce mientras los productores y colaboradores del proyecto consideran dividir la película en dos entregas. Esta posible reorganización surge a raíz de un conflicto legal relacionado con uno de los personajes retratados, lo que ha llevado al equipo creativo a replantear cómo se representa la etapa final en la vida de Michael Jackson.

Las nuevas grabaciones se enfocarían principalmente en ampliar la primera parte del filme. Aunque se ha mencionado el término "reshoots", fuentes cercanas a la producción aclaran que no se trata de rehacer escenas previas, sino de ampliar la historia original, que en un principio resultaba incompleta, con el fin de construir una narrativa más sólida y coherente.

Según informes, la primera entrega terminaría con la salida de Michael Jackson de The Jackson 5, tras el lanzamiento de su primer disco como solista, Off the Wall. La película es protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista, quien da vida a su famoso tío. El reparto también incluye a Colman Domingo, Nia Long y Miles Teller en roles importantes.

El proyecto busca capturar momentos emblemáticos de la carrera de Jackson e incluirá éxitos como Billie Jean, Beat It y Smooth Criminal.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube