Miss Mundo Somalia revela que fue victima de ablación: Ayudo a crear consciencia

Zainab Jama, representante de Somalia en Miss Mundo 2025, conmovió al certamen durante su participación en la etapa “Cara a Cara” al revelar que fue víctima de mutilación genital femenina (MGF) a los 7 años. Con lágrimas, detalló: “me llevaron, me arrancaron la ropa y me llevaron a una habitación donde tres mujeres me esperaban con hojas de afeitar, tijeras y algunas herramientas viejas […] No eran médicos ni tenían formación médica. Era simplemente una tradición transmitida de generación en generación”.

Jama, graduada en aviación y gestión aeroportuaria en Inglaterra, describió el trauma físico y emocional: “no me aplicaron anestesia y estuve durante días sangrando, mientras veía a otras niñas morir”. Tras su testimonio, Julia Morley, presidenta de Miss Mundo, subió al escenario para abrazarla y destacar su valentía.

La modelo fundó Female Initiative Foundation para combatir la MGF en Somalia.

“A través de la organización, ayudo a crear conciencia. Saldré a la comunidad y hablaré en público. Enseñaré a las madres a comprender que la tradición no se puede intercambiar por el cuerpo y el alma de sus hijos”, afirmó.

El certamen, cuya gala final será el 31 de mayo en India, se convirtió en plataforma para visibilizar una práctica que afecta a millones de mujeres en el mundo.

