Nuevo amor, vieja herida: esta fue la reacción de Ben Affleck al enterarse del supuesto romance entre JLo y Brett Goldstein

El rodaje de la comedia romántica Office Romance podría haber encendido algo más que cámaras. Según el portal RadarOnline, Jennifer Lopez y el actor británico Brett Goldstein, conocido por su papel en Ted Lasso, han sido vistos en actitudes muy cariñosas fuera del set.

Aparentemente, su coqueteo habría comenzado en la fiesta de clausura del rodajeen República Dominicana, donde, según testigos, no se separaron ni un momento, pero eso no fue todo: más tarde, compartieron una cena y posteriormente se fueron juntos según el reporte de Cosmopolitan.

Ante los rumores infundados, fuentes cercanas a Ben Affleck, ex de Jennifer aseguran que el actor dio a conocer su opinión como en un estilo de advertencia disfrazado de amistad.

Lo que muchos interpretan como un falso consejo parecía más bien celos y por si fuera poco, continuó con un comentario despectivo:

"Es un buen tipo, ingenuo, que va a ser masticado y escupido. Le deseo suerte. Jennifer tiene estándares imposibles y un ritmo de vida que no cualquiera aguanta. Yo no pude, y me considero bastante equilibrado".