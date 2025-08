¡Nuevo traje arácnido! Tom Holland revela como lucirá en ‘Spider-Man: Brand New Day

Suscríbete a nuestros canales

Los fans de Marvel y el cine de superhéroes tienen un nuevo motivo para emocionarse.

Sony Pictures y Marvel Studios lanzaron el primer adelanto de "Spider-Man: Brand New Day", la esperada cuarta entrega de la saga con Tom Holland.

En un breve teaser publicado en su cuenta de Instagram, se reveló el nuevo traje que el actor usará en la película, y la emoción en las redes sociales no se hizo esperar.

¿Cómo es el nuevo traje de Spider-Man?

El icónico traje del Hombre Araña recibe un cambio de imagen espectacular. El nuevo diseño presenta líneas en relieve que simulan telarañas, con un llamativo color negro metalizado que resalta sobre los clásicos tonos rojo y azul, dándole una apariencia moderna y estilizada.

La versión es muy similar al que usaron Tobey Maguire y Andrew Garfield en las anteriores encarnaciones del superhéroe, pero con una estética más oscura y una textura que insinúa un enfoque más maduro y callejero para el personaje.

Este nuevo look parece ser una evolución del traje que Peter Parker se confeccionó al final de "Spider-Man: No Way Home", marcando un regreso a lo esencial y un alejamiento de la tecnología avanzada que le proporcionó Tony Stark.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Spider-Man?

La revelación del traje coincide con el inicio del rodaje de la película, que tiene su estreno programado para el 31 de julio de 2026.

Se espera que "Brand New Day" explore una narrativa más cercana a los orígenes del personaje, con una trama que lo enfrentará a villanos y desafíos en las calles de Nueva York.

La expectación es alta, no solo por el nuevo traje, sino también por el regreso de personajes conocidos como Zendaya y Jacob Batalon, así como la inclusión de nuevos talentos como Sadie Sink y el regreso de Jon Bernthal en su papel de The Punisher.

Con este teaser, Marvel y Sony han demostrado que están listos para llevar al Hombre Araña a una nueva y emocionante etapa.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube