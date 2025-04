Paparazzi del Gordo y la Flaca en problemas: equipo legal de Elizabeth Gutiérrez se pronuncia en su contra

Suscríbete a nuestros canales

La reciente cobertura del programa de espectáculos "El Gordo y La Flaca" sobre el arresto en Florida de William Levy ha generado una fuerte reacción de la actriz Elizabeth Gutiérrez.

En particular, las declaraciones realizadas por el paparazzi Jordi Martin, quien soltó una "bomba" sobre una posible trampa impuesta a Levy, según reseñó El Diario.

“Ojo a lo que me llega, la información que me llega desde Miami. Atención a la bomba que voy a soltar: la dueña del restaurante del altercado es íntima amiga de Elizabeth Gutiérrez y me trasladan, que diga, que la cosa huele mal, que pudo ser una trampa que le pusieron a William Levy. No es oficial”, dijo Martin durante el show.

De inmediato el presentador Raúl de Molina le pidió que detuviera su declaración, indicándole a Martin que podrían meterse en serios problemas.

“Jordi, Jordi, espérate, te tengo que parar ahí para no meternos en problemas. Vamos por parte. Si la dueña del restaurante es amiga de Elizabeth, quiere decir que como ese restaurante está en Weston y ellos viven ahí, seguro que Elizabeth Gutiérrez ha ido en muchas ocasiones”, opinó Molina.

A lo que Martin respondió que no estaba haciendo ninguna afirmación de la supuesta trampa que le pudo poner Elizabeth Gutiérrez a su ex William Levy.

En sus palabras, solo estaba diciendo lo que le "trasladan".

"Oye, Jordi, que la dueña del restaurante es amiga de Elizabeth Gutiérrez, que la cosa es extraña y rara", concretó.

¿Qué respondió el equipo de Elizabeth Gutiérrez?

Elizabeth Gutiérrez y William Levy, terminaron formalmente su relación en 2024, sin embargo se mantienen unidos durante las actividades de sus dos hijos.

Ante el rumor iniciado por el paparazzi Jordi Martin, el equipo legal de la actriz Elizabeth Gutiérrez publicó un comunicado pidiendo respeto a la vida privada.

El comunicado fue publicado a través de la cuenta de Instagram de la misma actriz, este viernes 18 de abril de 2025.

“Lamentablemente, en la actualidad, cualquier individuo con acceso a herramientas tecnológicas y un canal de difusión convencional puede autodenominarse reportero. Sin embargo, ni el ejercicio periodístico ni la libertad de expresión constituyen una licencia para calumniar, difamar o agredir la dignidad de una persona”, escribió el equipo de Gutiérrez.

Además, anunció que la declaración de Martin podría generar consecuencias graves.

“Los derechos a la intimidad, la vida privada, el honor, la reputación, el prestigio y la propia imagen no se negocian. Su respeto es exigible aun tratándose de personas consideradas de proyección pública, ya que su violación genera consecuencias graves, irreparables en muchos casos, y que en su dimensión legal pueden configurar actos de difamación, discriminación y violencia mediática, como ha venido ocurriendo sistemáticamente en perjuicio de nuestra representada”, se afirmó en el comunicado.

Hasta los momentos el paparazzi Jordi Martin, ni el equipo del Gordo y la Flaca han realizado ninguna declaración sobre la respuesta de Elizabeth Gutiérrez.

