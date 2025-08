Regreso heroico: este Vengador original se une a la nueva película de Spiderman

Suscríbete a nuestros canales

Mark Ruffalo regresa al UCM como Hulk en Spider-Man: Brand New Day, sumándose a Tom Holland en la cuarta entrega del héroe arácnido prevista para el 31 de julio de 2026, la noticia, reportada inicialmente por The Hollywood Reporter y mantenida bajo silencio por Sony y Marvel, sitúa al gigante esmeralda junto a Spider-Man por primera vez en solitario, Michael Mando completa el dúo de villanos al retomar su papel de Mac Gargan/Escorpión, último visto en Spider-Man: Homecoming (2017) prometiendo venganza, el teaser del nuevo traje de Spider-Man lanzado el 1 de agosto —coincidiendo con el Día Nacional del Personaje— ya anticipaba que "algo nuevo se avecinaba".

El regreso verde que cambia el juego

Ruffalo, cuya última aparición como Hulk fue en She-Hulk: Abogada Hulka (2022), no figuraba en el reparto inicial de Avengers: Doomsday aunque Marvel insinuó anuncios pendientes, su incorporación a Brand New Day —dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi)— sugiere un rol crucial en el arco de Peter Parker tras los eventos de No Way Home, donde el joven héroe quedó aislado tras borrar su identidad de la memoria colectiva, la trama promete un enfoque callejero según Kevin Feige: "Lo vemos dedicado a salvar la ciudad, enfrentando crímenes locales, no amenazas globales", esta intimidad narrativa se potencia con fichajes como Jon Bernthal/Punisher y Zendaya, cuyo reencuentro con un Peter olvidado será clave.

Filtraciones del set muestran un camión blindado con una marca demoníaca roja, vinculada al grupo Inner Demons de Mister Negative, este villano —popularizado en los videojuegos de Insomniac— debutó en los cómics como el alter ego oscuro de Martin Li, un filántropo que dirige refugios mientras su "yo" criminal controla mafias neoyorquinas, aunque Marvel no confirma detalles, el simbolismo coincide con el estilo visual del personaje, Sadie Sink (Stranger Things) y Liza Colón-Zayas (The Bear) completan el misterio con roles no revelados, alimentando teorías sobre la posible madre de Miles Morales o la mutante Jean Grey.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube